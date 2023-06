Travailler chez Smals – “Le facteur humain, le travail d’équipe et l’impact sociétal rendent Smals unique”

Les trois collaborateurs assument un rôle spécifique au sein d’une équipe de projet. Jeroen est chef de projet. Il veille au bon déroulement des projets et à l’obtention de résultats conformes aux demandes des clients. En tant qu’analyste fonctionnelle, Kirsten écoute les souhaits des clients puis décrit et structure les besoins pour des développeurs comme Tim, qui construisent alors l’application ou la plateforme sur la base de l’analyse. Ils nous parlent avec enthousiasme de leur travail et pourquoi ils aiment travailler chez Smals.

“Avec des équipes de développeurs, d’analystes, d’architectes et de chefs de projet, nous fournissons des solutions sur mesure pour notamment la plateforme eHealth, l’INAMI, l’ONSS, l’Agentschap Opgroeien et l’Agence flamande Soins et Santé”, explique Jeroen. “Parmi les projets bien connus de Smals, il y a, entre autres, MesMédicaments, l’eHealth Box, l’application Orgadon pour la donation d’organes et la protection sociale flamande, mais aussi l’eBox ou Student@Work. ”

Défis, travail d’équipe et impact sociétal

Jeroen a étudié les médias graphiques et numériques et a acquis de l’expérience comme développeur et chef de projet auprès de petites agences web et chez des grands prestataires de services IT. Il a fait connaissance de Smals il y a six ans, en tant que consultant. “Ici, les nouveaux projets continuent de me stimuler même après six ans”, dit-il en riant. “La maturité de Smals dans le développement logiciel est vraiment très élevée et tous ces nouveaux concepts techniques me fascinent toujours. Par ailleurs, je suis entouré de collègues ouverts et compétents qui veulent aller de l’avant et c’est très motivant. Le même support vient aussi du management qui s’intéresse activement à l’évolution de ses collaborateurs dans les prochaines années. ”

Bon équilibre travail-vie privée

Le siège de Smals se trouve à Bruxelles, en face de la gare du Midi. Deux bureaux satellites à Gand et à Charleroi permettent de travailler plus près de chez soi. “La plupart des collègues travaillent trois à quatre jours par semaine à la maison”, poursuit Kirsten, qui a découvert Smals il y a plus de dix ans lors d’un salon de l’emploi. “La pertinence sociétale du travail m’a immédiatement séduite. Je représente quelque chose pour la société. Je voulais également un déplacement travail-maison fluide. Le fait de travailler à proximité d’une gare a certainement joué un rôle. Après ma candidature, le retour d’information a été rapide et j’ai pu commencer en 4/5ème, ce qui est idéal pour ma vie privée. ” Quand les enfants de Kirsten rentrent de l’école, elle arrête de travailler pendant une petite heure. Elle reprend ensuite plus tard dans la soirée. “Il existe encore des entreprises qui accordent de l’attention à un bon équilibre travail-vie privée mais le facteur humain, le travail d’équipe et l’impact sociétal rendent Smals unique à mes yeux. Cela définit les collègues quand la qualité prime sur le profit. ”

De stagiaire à développeur sénior

Tim travaille chez Smals en tant que développeur Java. Il a étudié l’informatique appliquée et est entré chez Smals comme stagiaire au département de recherche. “Plusieurs aspects m’ont séduit : la sécurité d’emploi, l’impact sociétal, le projet de recherche intéressant utilisant de nouvelles technologies,… Chez Smals, j’ai eu l’opportunité de pouvoir fournir immédiatement une contribution, de faire mes preuves et de me développer. Cela fera bientôt trois ans que je travaille ici et je suis déjà dans le trajet pour devenir développeur sénior. Avancer si rapidement ne serait jamais possible ailleurs. ” Tim insiste sur les opportunités offertes par Smals. “Si vous avez besoin d’une formation qui cadre avec votre travail ou votre développement, vous pouvez la suivre. Le budget en formations est très élevé (rires). Et si en tant que développeur, vous souhaitez vous concentrer sur une autre technologie à l’issue d’un projet, c’est aussi possible. ”

D’analyste de test à expert fonctionnel

Kirsten a débuté chez Smals en tant qu’analyste de test. Mais l’interaction avec les clients et les développeurs à propos des spécifications fonctionnelles d’une solution IT l’intéressait davantage. “Le management m’a offert l’opportunité d’évoluer”, dit-elle. “Je l’apprécie toujours. Aujourd’hui, j’offre du support à différents analystes et je veille à ce que tout se déroule de manière uniforme. Je ressens l’appréciation pour ce que je fais et cela me procure une grande satisfaction au travail. ” Kirsten est titulaire d’un Master en mathématiques, elle n’a donc pas de diplôme en IT classique, mais Smals propose beaucoup de formations pour développer les compétences requises. “Il s’agit des capacités intrinsèques et de la motivation, et bien entendu de l’expérience. ”

Contribuer à des projets IT qui ont un impact

Le terrain d’action de Smals est large. Outre le développement de logiciels et la maintenance, Smals propose du support pour l’infrastructure et la sécurité à ses clients. L’entreprise peut compter sur l’expertise d’ingénieurs système, d’administrateurs de base de données, de spécialistes réseau, d’experts en sécurité et d’autres professionnels IT. Smals contribue également au G-cloud et gère deux centres de données pour le stockage de données sensibles. Enfin, Smals recrute des collaborateurs IT pour diverses institutions publiques.

