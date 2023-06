Emménager en toute tranquilité : Pourquoi le bail est-il si important ?

Lorsqu’il s’agit de louer un bien immobilier, qu’il s’agisse d’une maison, d’un appartement ou d’une chambre, il est essentiel de mettre en place un bail résidentiel. Ce contrat légal entre le propriétaire et le locataire établit les droits et les responsabilités de chaque partie, offrant ainsi une protection et une tranquillité d’esprit aux deux parties concernées.