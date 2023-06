James Realty vend l’exceptionnelle “maison Venelle” à Uccle

Histoire

En 1929, suite à la crise financière et à la faillite du commanditaire, la maison encore inachevée fut pratiquement laissée à l’abandon. En 1980, elle fut rachetée et transformée par l’architecte Lydia Kümel qui lui rendit son caractère d’origine. Les façades en crépi gratté de couleur ocre furent notamment recréées dans le parfait respect des normes du passé.

Souvent qualifiée de cubiste, la maison qui est conçue dans le plus pur style Art déco, a la particularité d’avoir une forme d’escalier. En 1996, une aile lui fut rajoutée lui donnant son aspect définitif et des travaux très récents ont encore permis de conserver cette villa dans un état parfait.

L’immeuble est inscrit à l’Inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale (qui recense les biens significatifs pour l’architecture et l’histoire urbanistique de la Région) mais n’est pas classé. Il est implanté au cœur d’un magnifique jardin très calme et parfaitement orienté (sud-sud-ouest) de plus de 23 ares qui le protège complètement des regards et le rend invisible de la rue.

Intérieur

La maison totalise une superficie bâtie de quelque 1100 m². Elle comporte, au rez-de-chaussée, de grandes réceptions, avec un impressionnant salon en deux parties offrant une extraordinaire hauteur sous plafonds, un vaste bureau, une grande salle à manger et une cuisine semi-professionnelle. On y retrouve également une partie pour travailler ou y loger des amis.

À l’étage, la partie nuit se compose d’une spectaculaire suite parentale réunissant une très grande chambre, un dressing, un salon privé et une salle de bains à laquelle s’ajoutent plusieurs chambres chacune avec leur salle de douche ou salle de bains.

Au rez-de-chaussée, une autre aile de la maison est consacrée au loisir avec une superbe piscine intérieure de 18 mètres de long, une douche, un hammam et une salle de massage.

Un logement de service avec accès indépendant, de très grandes caves ainsi qu’un garage et plusieurs emplacements de parking complètent l’ensemble.

Atouts

La propriété mise en vente par James Realty semble vraiment idéale pour une famille d’esthètes amatrice d’architecture qui pourra aisément y exposer ses œuvres d’art mais aussi y donner des grandes réceptions à l’abri des regards et dans la sécurité la plus totale.