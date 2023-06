Amuse-bouches au barbecue : prendre un verre tout en grignotant autour du feu

Commencez votre soirée tapas par quelques simples amuse-bouches froids (car vous ne voulez certainement pas suer devant les braises dès la première minute !). Des légumes fraîchement coupés, accompagnés d’une sauce dip sont parfaits en été, mais les chips, cacahuètes, tomates séchées ou autres petits cubes de fromage sont toujours au goût de tous. Avec cette multitude de bonnes choses à table, il sera agréable de bavarder tranquillement en grignotant, un petit verre à la main.

Brochette de boulettes

Il est alors grand temps de passer aux choses sérieuses ! La flamme du barbecue vous appelle, et les premières tapas peuvent commencer à cuire. Tartinez des morceaux de baguette de beurre à l’ail, et faites-les rôtir. Vous pouvez également griller une tranche d’halloumi. Ce fromage ne fond pas et peut donc être cuit au barbecue. Lorsqu’il est croquant, coupez-le en morceaux, et servez-le sur un toast, accompagné d’une bonne couche de confiture. Vous vous en lécherez les doigts !

Nos invités (surtout les petits) attendent aussi avec impatience les délicieuses brochettes de boulettes ! Présentées au rayon frais d’ALDI, elles sont succulentes lorsqu’elles sont trempées dans une bonne petite sauce (notre préférence va vers la sauce andalouse, quant aux enfants, ils préfèrent en général le cocktail). Les végétariens ne sont pas en reste non plus chez ALDI, avec les boulettes végétaliennes à enfiler sur des pics à brochettes. De cette manière, chacun peut profiter d’un barbecue sans tracas, quels que soient son régime ou ses besoins alimentaires.

Mini-papillotes

Ces premières bouchées sont déjà un bon début. Accompagnez-les de quelques dips ou de petites brochettes de légumes grillés et préparez éventuellement des petites papillotes de poisson pour chaque invité. Il y a fort à parier qu’à la fin de la soirée, ils repartiront le ventre bien rempli !

Et s’ils ont encore une petite faim, piquez des marshmallows sur un bâtonnet, et laissez-les fondre au-dessus des braises. Un vrai régal !

Brochette de poulet aux ananas avec sa sauce dip piquante 10 minutes - 4 personnes



Ingrédients :

- 4 brochettes de poulet aux ananas

- 2 cs de sauce miel-moutarde

- 315 g de sauce dip Mexican Salsa

- 2 cs de ketchup

- 1/2 citron vert

- 1 cs d’herbes de Provence



Préparation :

1. Mélangez la sauce dip Mexican Salsa avec le ketchup, le jus d’un demi citron vert et la sauce miel-moutarde.



2. Cuisez les brochettes de poulet aux ananas au barbecue.



3. Assaisonnez la viande avec des herbes de Provence et servez avec votre sauce dip maison.



CONSEIL : Vous préférez proposer des petites bouchées ? Coupez alors vos brochettes en deux avant de les cuire. Votre barbecue de tapas n’en sera que plus agréable.

Le vin d'été par excellence : Cap Sud Cap Sud est LE vin apéritif incontournable de cet été. Ce rosé fruité est le départ rafraîchissant d’une soirée réussie. Il se marie parfaitement avec un tas d’amuse-bouches et de tapas. Pour moins de 11 euros, vous pouvez vous procurer un bag-in-box (Vous connaissez probablement ? Une de ces boîtes munies d’un robinet). Idéal pour une longue soirée autour du barbecue. Santé !*

* Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.