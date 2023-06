Cuire la viande au barbecue à la perfection : voici comment faire !

Le moyen le plus simple (et le plus précis) de s’en assurer, est d’utiliser un thermomètre de cuisine. Celui-ci vous indiquera la température interne de votre viande. En fonction de cela, vous pourrez la faire griller plus ou moins longtemps. Votre viande de bœuf est rosée si vous obtenez une température allant de 55° à 58° Celsius, et bien cuite quand elle atteint les 72°. La viande de porc est saignante à 60° et bien cuite à partir de 72°. La volaille et le haché doivent toujours être bien cuits. Ne les retirez donc pas du feu avant qu’ils aient atteint une température de 72° ! Ensuite, il ne vous restera plus qu’à vous régaler !

©ALDI

Trucs et astuces maison-jardin-cuisine

Vous n’avez pas de thermomètre de cuisine sous la main ? Pas de problème ! Il existe aussi une astuce simple pour déterminer la cuisson. Prenez votre viande de bœuf entre le pouce et l’index, et sentez à quel point la viande est tendre. Pincez ensuite le “petit coussin” sous votre pouce avec les mêmes doigts. Si la texture est similaire, votre viande est cuite !

Pour la viande de porc et le poulet, aidez-vous d’une fourchette pour presser la viande afin de définir la couleur de son jus. Si celui-ci et rosé, continuez la cuisson. S’il est blanc, il ne vous reste plus qu’à servir !

©ALDI

Filet de porc aux tomates grillées et à la sauce barbecue 30 minutes - 4 personnes

Ingrédients :

- 1 filet pur de porc romarin

- 16 tomates cerises bio

- 2 cs d’huile végétale

- 2 gousses d’ail

- 1 cc de pili-pili

- 4 cs de sucre brun

- 4 cs de sirop de poires-pommes-dattes

- 8 cs de ketchup

- 1 cs de moutarde

- 2 cs de vinaigre

Préparation :

1. Mélangez l’huile, l’ail, le pili-pili, le sucre, le sirop, le ketchup, la moutarde et le vinaigre dans une casserole. Laissez cuire à feu moyen pendant 15 minutes. Remuez de temps en temps pour ne pas laisser brûler.

2. Retirez la sauce du feu, et laissez-la refroidir (d’abord à température ambiante, ensuite au frigo).

3. Arrosez les tomates d’huile, mettez-les dans un récipient en alu, et faites-les cuire sur la grille bien chaude du barbecue jusqu’à ce qu’elles soient tendres.

4. Placez le filet de porc sur la grille du barbecue, et laissez-la cuire pendant 7 à 9 minutes (écourtez le temps si vous souhaitez une cuisson rosée). Retirez le filet du gril, et laissez-le reposer dans du papier alu pendant 10 minutes.

5. Servez le filet de porc avec les tomates et votre sauce barbecue maison.

Le vin d'été par excellence: Côtes du Roussillon 'Terre de Brume’ Le microclimat brumeux de la région française du Roussillon donne naissance à ce rosé savoureux. Cet allié de tous se marie très bien avec le goût fumé de votre filet de porc grillé et l’intensité de votre sauce barbecue. Une bouteille ne vous coûtera même pas 4 euros ! Idéal donc pour une longue et douce soirée d’été. Santé !*

