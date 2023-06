Grillades végétariennes : comment préparer un délicieux barbecue même sans viande

Les hamburgers et les saucisses végétariens se grillent comme vos préparations de viande habituelles jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Les boulettes de viande végétariennes peuvent également être grillées si vous les piquez sur un bâton. Ces substituts de viande sont souvent préparés à base de tofu ou de soja, de façon à ce qu’ils contiennent autant d’éléments nutritifs que votre tranche de viande habituelle. Les épices et autres arômes les distinguent parfois à peine de la vraie viande. Faites le test et offrez à votre grand-père l’une de ces saucisses végétariennes. Il ne le remarquera même pas.

Légumes et fromage grillés

Outre les substituts de viande, vous pouvez également faire griller d’autres aliments au barbecue pour vos amis végétariens. Piquez des tranches de poivron, de courgette et d’oignon ainsi que quelques champignons sur un bâton. Badigeonnez-les d’huile d’olive, saupoudrez-les d’herbes de Provence et mettez-les sur le gril. D’ailleurs, les légumes ont toujours la cote lors d’un barbecue, même auprès des mangeurs de viande.

Pour varier, vous pouvez également faire frire une tranche de halloumi. Ce fromage chypriote ne fond pas, vous pouvez donc le faire griller sans souci. Vous pouvez également le couper en dés et le piquer sur vos brochettes de légumes pour varier les plaisirs.

Papillote de légumes

Besoin d’inspiration ? Essayez de faire griller un épi de maïs ou de rôtir une pomme de terre dans du papier aluminium. Vous pouvez également préparer une papillote de légumes assaisonnés d’herbes fraîches, de sel et d’un filet de vin, et la faire griller en même temps que le reste. Vous obtiendrez ainsi un délicieux plat mijoté sur le barbecue. Ajoutez à cela vos incontournables salades de pâtes et de pommes de terre, et vos invités végétariens ne manqueront de rien.

Il n’y a donc rien de compliqué à la préparation d’un barbecue sans viande. En cas de doute, vous pouvez demander à vos convives végétariens de vous aider. Après tout, ils savent mieux que quiconque comment préparer un délicieux repas adapté à leurs habitudes alimentaires.

Steak de chou-fleur et poivrons pointus grillés 20 minutes - 4 personnes



Ingrédients :

- 1 gros chou-fleur[CW2]

- 4 poivrons pointus rouges

- 4 cs de sauce soja

- 2 gousses d’ail

- 2 cc de paprika en poudre

- 1 cc de curry en poudre

- 4 cs d’huile d’olive

- Jus de citron

- Sel et poivre



Préparation :

1. Découpez quatre "steaks" d'environ un centimètre et demi d'épaisseur dans votre chou-fleur. Utilisez pour cela la partie la plus large du chou-fleur.



2. Mélangez l’huile d’olive, la sauce soja, l’ail, le paprika et le curry avec une pincée de sel et de poivre. Badigeonnez vos steaks de chou-fleur de ce mélange.



3. Placez les tranches de chou-fleur et les poivrons pointus sur le barbecue. Retournez les poivrons toutes les trois minutes jusqu'à ce que la peau soit noire. Cuisez le chou-fleur pendant environ cinq minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'il soit doré.

Retirez les légumes du gril. Arrosez le chou-fleur de jus de citron et servez chaud.

Le vin d'été par excellence: Côtes du Roussillon 'Terre de Brume’ Le microclimat brumeux de la région française du Roussillon produit ce rosé savoureux. Cet allié de tous se marie très bien avec la saveur fumée des légumes grillés. Mais les mangeurs de viande ne seront pas en reste. Vous pouvez déjà vous procurer une bouteille pour moins de quatre euros. Idéal pour une longue et douce soirée d'été. Santé !*

