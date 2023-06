20 minutes - 4 personnes



Ingrédients :

- 4 brochettes de scampis

- 600 g de Taboulé Oriental

- 1 concombre

- 4 tomates en grappe

- 5 g de menthe fraîche

- 5 g de ciboulette fraîche

- 4 cs de yaourt entier nature

- 2 cs de mayonnaise au citron

- 2 cs d’huile d’olive

- 1 cc de miel

- Jus de citron vert

- Sel et poivre



Préparation :

1. Coupez la corolle des tomates et pelez-les (pour ce faire, il vous suffira de faire une croix sur la peau à l'aide d'un couteau et de les plonger dans une casserole d'eau bouillante en comptant jusqu'à dix. Une fois qu'elles auront refroidi, vous pourrez les peler facilement). Coupez chaque tomate en quatre. Retirez les graines et coupez la chair en petits cubes.



2. Épluchez le concombre et coupez-le en deux dans le sens de la longueur. Retirez les graines et coupez la chair en cubes de la même taille que les tomates.



3. Ajoutez les légumes au taboulé et arrosez le tout d’un filet d’huile d’olive. Salez et poivrez au goût.



4. Mélangez la mayonnaise, le yaourt, l'huile d'olive et le miel jusqu'à l'obtention d'une sauce. Hachez la menthe et la ciboulette et assaisonnez avec du sel, du poivre et quelques gouttes de jus de citron vert.



5. Grillez brièvement les brochettes de scampis sur le barbecue jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes.



6. Servez le taboulé avec les scampis et la sauce au yaourt.