Salsas, sauces et salades : les meilleurs accompagnements pour un barbecue d’été

30 minutes - 4 personnes



Ingrédients :

- 8 cuisses de poulet

- 300 g de quinoa

- 200 g de feta grecque

- 100 g d’épinards frais

- 2 avocats

- 250 g de fraises

- 1/2 citron

- 2 cs d’huile d’olive

- Sel et poivre



Préparation :

1. Rincez et égouttez les épinards. Pelez les avocats et coupez-les en petits quartiers. Arrosez-les du jus d’un demi-citron. Eliminez les queues des fraises et coupez-les en quartiers.



2. Mélangez les épinards, les fraises et les avocats avec la feta émiettée, et assaisonnez de sel, de poivre et d’huile d’olive. Enfin, incorporez délicatement le quinoa-boulgour.



3. Grillez les cuisses de poulet au barbecue jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.



4. Servez les cuisses de poulet grillées avec votre salade d’été.