Un barbecue adapté aux enfants : Faites-en une réussite en toute sécurité

35 minutes - 4 personnes



Ingrédients :

- 2 travers de porc frais (ou une autre viande pour barbecue au choix)

- 4 grosses pommes de terre

- 1 rouleau de beurre aux herbes

- 1 petite boîte de maïs

- 2 tomates

- 1,5 oignon rouge

- 150 g de fromage cheddar

- 1 plante de persil frais bio

- 6 cs d’huile d’olive

- Poivre et sel



Préparation :

1. Lavez les pommes de terre et piquez-la à plusieurs endroits avec une fourchette. Arrosez-les d’huile d’olive et faites-les cuire au four. Contrôlez la cuisson de temps en temps à l’aide de votre fourchette.



2. Hachez finement les oignons et faites-les revenir dans une poêle.



3. Coupez le bas et le haut des pommes de terre en chemise. Les tranches du dessus serviront plus tard de couvercles. Creusez les pommes de terre à l’aide d’une cuiller.



4. Coupez les tomates et le cheddar en dés. Hachez finement le persil.



5. Mélangez la chair de pommes de terre avec les tomates, le maïs, le persil, le fromage et l’oignon. Salez et poivrez. Remplissez généreusement chaque pomme de terre de cette farce.



6. Grillez les travers de porc sur le barbecue. Déposez un morceau de beurre aux herbes sur les pommes de terre en chemise, et placez-les sur le gril à la dernière minute, pour que le beurre fonde.



7. Couvrez chaque pomme de terre de son couvercle, et servez-les ensemble avec la viande.