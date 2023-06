Un été bouillonnant d’activités

Au programme, des animations militaires et civiles, avec notamment la démonstration des soins donnés aux blessés, l’école du petit soldat, ou encore des spectacles de magie.

Le spectacle de reconstitution en tant que tel aura lieu le samedi soir 1er juillet à 20h30 et le dimanche matin 2 juillet à 10h30. Il est fortement conseillé de réserver les places à l’avance.

Le spectacle combiné au bivouac, au musée, à la ferme d’Hougoumont et au dernier QG de Napoléon sera proposé au prix unique de 15 euros (gratuit pour les moins de 10 ans). Si on y ajoute le Mémorial, le ticket sera à 29 euros pour les adultes, 26 pour les seniors et les étudiants, 16 euros pour les 10-17 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.

Bivouac encore, mais dans un tout autre style, avec le « Bivouac the Camp » à Wavre. L’occasion de prendre un verre ou de manger un bout sous de grandes tentes champêtres et nomades (ouverture le soir en semaine, depuis midi le week-end). Des animations pour les enfants sont également prévues sur place.

Reconstitution de la Bataille de Waterloo ©Domaine Bataille de Waterloo

Cet été, serez-vous plage ou campagne ?

Cette année encore, Louvain-la-Plage prendra ses quartiers dans le centre de Louvain-la-Neuve du 29 juin au 30 juillet. Au menu, une plage de sable, des palmiers, des transats et parasols, pour un air de vacances plus vrai que nature. Les enfants ne seront pas oubliés avec des châteaux gonflables, des cuistax… Les plus grands profiteront quant à eux de petits concerts et de bars pour se rafraîchir…

Pour une ambiance plus arborée, rendez-vous au château d’Hélécine, où « les terrasses de l’été » s’installeront du 8 juillet au 27 août. Au programme : de petites terrasses installées aux quatre coins du parc, avec moult animations (petits concerts, plaines de jeux, mini-golf, ping-pong, marionnettes, petit train pour faire le tour du parc…). Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook du château d’Hélécine.

Louvain-la-plage ©MTBW

Un été fun de bout en bout !

Le Brabant wallon regorge par ailleurs d’activités amusantes pour les jeunes, dans tous les styles, tant en intérieur qu’en extérieur… En voici les principales…

L’Aventure Parc à Wavre : un lieu idéal pour se rafraîchir en cas de grosses chaleurs car les activités se déroulent à l’ombre des grands arbres.

Le lac de Genval : une foule d’activités nautiques sont prévues pendant tout l’été.

La plage de Renipont à Lasne : cette zone de baignade naturelle propose aussi une petite restauration et des animations.

L’Aqualibi : un grand classique de plaisirs aquatiques dont l’essentiel se déroule en intérieur. Idéal en cas de pluie !

Le Maxi jump à Wavre : cette immense salle de jeux (un parc de trampolines) défoulera tous les enfants à l’abri des intempéries. Une perle pour les fatiguer de façon amusante !

Le karting de Wavre : pour les ados et les adultes (des formats famille existent aussi), ce parc vous offrira une piste intérieure de 650 mètres de long inspirée des véritables circuits course.

Le centre de simulation automobile Exype à Waterloo. Seize simulateurs dynamiques et statiques vous permettront d’apprendre à piloter une voiture de course, tout en testant différents types de conduite.

Le centre de simulation d’aviation à Nivelles (Flight Experience Nivelles) : à partir d’un cockpit coaché par un pilote, prenez les commandes d’un avion de chasse ou de ligne, et décollez…

Les centres de réalité virtuelles à Louvain-la-Neuve ou Waterloo : le VR-Hut à Waterloo et The VEX à Louvain-la-Neuve vous permettront de tester une grande variété de jeux virtuels tous plus réels les uns que les autres…

Le Crazyaxes à Wavre et Ohain : plus original encore, le lancer de haches sur une cible… Une expérience à la fois insolite et défoulante !

The VEX ©MTBW

Infos : www.desinationbw.be