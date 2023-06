Chez Asap, chacun est le coach de l’autre

Travail sur mesure personnalisé

Le logo jaune vif de l’entreprise aura sans doute déjà attiré votre attention. Asap compte 60 agences dans tout le pays et cible un large éventail de profils, avec des niches telles que les soins de santé et la construction, et souhaite continuer à se développer dans l’industrie pharmaceutique, la chimie et la production manufacturière. 250 recruiters et consultants coachent les intérimaires temporaires et permanents en vue d’un emploi parfaitement adapté. Sander Van Heddegem travaille depuis 8 ans chez Asap et est passé de recruiter à subsidy et training expert, un rôle central où il forme les intérimaires selon les besoins du client. « L’ambiance chaleureuse chez Asap m’a d’emblée séduit. De l’équipe des recruiters, je suis passé à inhouse consultant pour arriver à ma fonction actuelle. La polyvalence des emplois et les possibilités d’apprentissage gardent le tout hyper-attrayant. »

« Nous visons le delight »

Els Van Hecke, Regional business manager, fait partie de l’équipe Asap depuis 18 ans et gère de gros clients qui ont besoin de beaucoup de personnel supplémentaire. « Nous sommes souvent présents en interne chez le client. Les employeurs nous choisissent car nous sommes fiables et axés sur le résultat. Nous aimons dépasser leurs attentes. En fait, nous visons toujours le delight. » Asap travaille souvent en tant que prolongement de leur propre département RH. Un tel partenariat n’est réalisable qu’avec des collaborateurs motivés. « Le coaching de carrière est hyper important chez Asap », poursuit Els, enthousiaste. « Vous pouvez être entièrement vous-même dans votre job. Et vous le montrez aussi aux clients et aux intérimaires. »

Asap vous accompagne dans votre recherche du candidat idéal. Lisez tout sur asap.be

Volontiers avec des bulles

Els a elle-même démarré comme consultante et a franchi de belles étapes dans sa carrière. « Asap vous donne vraiment l’envie d’évoluer. Il existe toujours des formations adaptées pour chacun. C’est la raison pour laquelle nous voyons rarement des collègues s’en aller. » « Aussi parce que nous fêtons chaque succès », raconte la Business Director Ann. « Et, cela nous le faisons volontiers avec des bulles. Une petite attention fait également une grande différence. Et nous apprenons sans cesse les uns des autres. Être flexible est très important. Pouvoir facilement s’adapter au changement est un atout. Nous vous y aidons. Avec de la capacité d’apprentissage et surtout l’envie de découvrir de nouvelles choses, vous êtes bien parti. »

L’attitude est contagieuse

Le training expert Sander explique combien l’attitude est contagieuse. « J’encourage les élèves-intérimaires à venir avec leurs propres idées. C’est en partant de leurs propres points forts qu’ils construisent leur trajet personnel. » Ann embraie : « Les compétences sont malléables et la formation est un travail que nous effectuons avec toute l’équipe. Nous prenons du temps pour parler et écouter. Il arrive souvent qu’un intérimaire découvre de nombreuses choses sur lui lors d’un trajet. N’est-il pas chouette de pouvoir aider quelqu’un de la sorte ? Si un emploi vous convient parfaitement, vous serez loyal vis-à-vis de votre nouvel employeur. Il n’est alors pas rare qu’un contrat fixe suive – mission accomplie, aussi pour Asap. »

Profil technique : surpassez-vous

Sander: « Je forme des magasiniers à devenir des contremaîtres adjoints ou des employés logistiques en faisant appel à leurs connaissances et leur talent. Des formations ciblées vous aident à grandir. Je pense par exemple également à des formations en tant que chauffeur C ou CE. » Els acquiesce : « Les profils techniques sont difficiles à trouver. Un client dans le secteur de l’alimentation avait besoin d’opérateurs de conditionnement capables de paramétrer des lignes d’emballage. Nettement plus complexe que ce que vous attendiez d’un job en tant qu’emballeur. En compagnie du client, nous avons examiné comment reconvertir rapidement les candidats motivés. Et cela a réussi ! »

Dégagez toute l’énergie positive d’Asap

Devenir vous-même recruiter pour Asap ? Cela paraît attrayant. Vous faites partie d’une équipe de professionnels RH motivés pour qui le chemin de carrière est grand ouvert. « Vous prenez tout simplement votre avenir en main », conclut Ann Boterman. « Dans une culture ouverte, transparente comme la nôtre, c’est un cadeau. Moi-même, j’ai évolué plus vite vers une fonction nationale que si j’avais travaillé pour une multinationale. Cette énergie positive, nous la transmettons tous aux intérimaires et aux clients. Et le fait est que nous sommes tous coaches les uns, des autres. We have each others back : tout le monde chez Asap se sent entouré et soutenu. »