Vous ne savez pas encore comment célébrer le 21 juillet ? Et si vous embarquiez pour une croisière sur la Meuse, de Dinant à Hastière ?

Si vous n’avez rien prévu pour célébrer dignement notre fête nationale belge du 21 juillet, il est temps de revoir votre programme. Des festivités auront lieu dans toute la Belgique, ce serait trop bête de ne pas en profiter !

En Wallonie, nos acteurs touristiques ont concocté une multitude de surprises à ne pas manquer. C’est le cas de Dinant Evasion qui vous propose d’embarquer pour une croisière nocturne exceptionnelle sur la Meuse, de Dinant à Hastière. Et pour cet événement incontournable de l’année, trois bateaux seront affrétés pour l’occasion : le Sax, le Copère et le Mouche.

Brochure VisitWallonia.be ©VisitWallonia.be

En attendant de découvrir cette promenade sur l’eau d’un genre particulier, nous avons rejoint Coraline, qui travaille pour le célèbre centre de loisirs et attractions touristiques de Dinant, sur le Sax, et embarqué à ses côtés pour une croisière, diurne cette fois, afin d’en apprendre davantage sur ce qui vous attend le 21 juillet. La « route » que nous suivons est quasi identique à celle de la fête nationale, à ceci près que nous ferons demi-tour un peu plus tôt, à Freÿr, et non Waulsort…

UN MOMENT HORS DU TEMPS

Dès l’embarquement, nous prenons place autour d’une table à l’intérieur du bateau, parfait endroit pour siroter une boisson (avec ou sans alcool) tout en conversant et profitant de la superbe vue qu’offre la région grâce aux grandes fenêtres qui nous entourent. Le soir du 21 juillet, le lieu se transformera en salle de restaurant dans lequel les passagers du jour pourront déguster une délicieuse paëlla, avec mousse au chocolat en dessert. « Une animation musicale est également prévue », nous glisse Coraline. Cette année, ce sera une animation DJ, ambiance lounge.

Tandis que nous discutons, des explications en trois langues se font entendre dans les haut-parleurs du bateau : lors des croisières de jour, on peut découvrir l’histoire des lieux que nous traversons. Le temps est magnifique le dimanche de notre escapade et permet d’admirer les splendides paysages depuis l’extérieur, sur les bancs en bois installés sur les ponts. Au fil de l’eau, on assiste aux changements de décor, d’abord l’ambiance citadine avec la ville de Dinant que l’on quitte, et puis la nature luxuriante et les villas mosanes dès l’écluse passée.

À notre gauche, on observe des grimpeurs sur les rochers, et des badauds sur les rives qui pique-niquent et profitent du beau temps…, certains s’aventurant même dans l’eau. À notre droite, un bateau touristique vient de déposer un groupe qui visitera le château de Freÿr, tandis qu’on croise des pêcheurs qui ne se soucient guère de nous.

Les autres passagers, comme nous, paraissent subjugués, le calme règne, le temps semble comme suspendu… « C’est très beau, c’est vrai, mais tout l’intérêt de la croisière nocturne, c’est de naviguer quand le soleil se couche. » Déjà, il est temps pour nous de rebrousser chemin.

Au total, la croisière aura duré deux heures, on ne les a pas vu passer. Le 21 juillet, elle durera 3h30… « On arrive vers 23h30, pile à l’heure pour assister au feu d’artifice du 21 juillet sur le pont de Dinant », se réjouit Coraline. Le Copère et le Mouche, eux, prévoiront des croisières plus courtes, d’une durée de 2h30, sans repas, mais avec un verre de bulles offert et bien sûr, l’arrivée à la même heure pour profiter du spectacle.

Dinant Evasion

VisitWallonia.be ©VisitWallonia.be

LE CAPITAINE ALBERT AUX COMMANDES

À bord du Sax, nous avons aussi rencontré son capitaine : Albert.

C’est lui qui sera aux commandes le 21 juillet, comme les années précédentes. Avec ses 50 ans de bouteille, l’homme a une sacrée expérience, mais toujours le même amour de la navigation. « J’ai commencé à conduire des bateaux à 12 ans, avec mon père et j’adore mon métier », nous confie-t-il. On ne le comprend que trop bien. « Le 21 juillet, ce sera particulier, car ce sera en soirée.

On découvre des choses qu’on ne voit pas en journée… La ville de Dinant et sa citadelle éclairée, c’est magnifique. Et puis, à certains endroits, il fait complètement noir, c’est impressionnant.

Bien sûr, c’est un peu plus compliqué de naviguer dans ces conditions… Mais ça ajoute encore au charme de la balade et notre équipage est désormais habitué à ce type de conditions. »

Le Capitaine Albert, chauffeur du Sax ©M.Dy

© M.Dy