Les 16 et 17 septembre, rendez-vous aux Lacs de l’Eau d’Heurepour les Openlakes , l’immanquable triathlon full distance.

Amis sportifs, amateurs de compétition et prêts à relever un beau challenge, profitez des les Openlakes pour clôturer l’été en beauté.

Et c’est aux Lacs de l’Eau d’Heure que ça se passe, qui sont co-organisateurs de cet événement d’envergure !

VisitWallonia.be ©VisitWallonia.be

Ce triathlon propose pas moins de onze courses différentes, ouvertes à tous, des plus jeunes aux plus vieux, sportifs du dimanche ou aguerris.

Durant deux jours, vous enchaînerez natation, cyclisme et course à pied dans un cadre unique et verdoyant. Attention toutefois, si la compétition est ouverte à tous, certaines conditions sont à respecter.

Aussi, vous devrez être en possession d’une licence internationale de triathlon ou d’un certificat médical indiquant que vous êtes capable de faire un « triathlon en compétition ». Si vous n’avez pas de licence, vous devrez souscrire à une licence d’un jour au moment de l’inscription.

Sachez également qu’il existe un âge minimum légal différent pour chaque course. Être né en 2004 ou avant pour toutes les courses excepté pour le Sprint Distance où il faut être né en 2006 ou avant.

Le dimanche, les Openlakes proposent des épreuves destinées aux plus jeunes (« mini-kids », à partir de 6 ans, un « kids » et un « Rookie », jusqu’à 15 ans). Et en 2023, l’ Openlakes Triathlon ouvre quatre de ces épreuves (huit courses) aux athlètes handisport.

Les handisportifs pourront concourir sous deux formats, en individuel ou en relais par équipe. Chaque discipline a ses propres temps limite, si vous dépassez le temps imparti pour une épreuve, les arbitres prendront la décision de ne pas vous laisser prendre part à l’épreuve suivante.

UNE BELLE OPPORTUNITÉ POUR LES LACS

Ces Openlakes , autrefois appelés Ironlakes, organisés depuis 2019, sont une belle opportunité pour les Lacs de l’Eau d’Heure de diversifier une offre déjà pléthorique (lire cadrée), en s’ouvrant davantage encore au sport. Tout en mettant en valeur ce qui fait déjà leur renommée : une nature époustouflante et des activités qui se font dans le respect de l’environnement.

« C’est un événement majeur qui nous permet de proposer une offre touristique sportive, nous explique Philippe Fourmeau, responsable des événements pour les Lacs de l’Eau d’Heure . Il attire chaque année entre 4000 et 5000 participants qu’on peut accueillir parce qu’on a toute une structure autour qui le permet, avec des hébergements et tout un secteur Horeca. »

Prêts à relever cet incroyable défi aux côtés de sportifs belges et étrangers venus des quatre coins du monde ?

©Openlakes

LES LACS DE L’EAU D’HEURE : UN BARRAGE TRANSFORMÉ

Situé à cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur, les Lacs de l’Eau d’Heure , c’est un ensemble de 1800 hectares de forêts, de plans d’eau, de prairies et de barrages dont le plus important de Belgique (La Plate-Taille). « C’était avant tout, en 1970, un barrage destiné à assurer la navigabilité de la Sambre… », explique Philippe Fourmeau.

Depuis, les lieux ont bien changé et accueillent désormais une vingtaine d’opérateurs touristiques privés qui proposent une foule d’activités pour petits et grands. « On peut faire du paddle sur l’eau, de la planche à voile, du ski nautique, faire une excursion à bord de l’amphibus Le Crocodile Rouge… On a également deux villages de vacances et un hôtel. L’approche nature est de plus en plus importante pour nous. On propose plus de dix balades VTT et pédestres qui sont accessibles gratuitement.

On peut boire un verre, se restaurer… C’est un lieu qui convient tant au tourisme d’un jour qu’aux séjours de plus longue durée », assure le responsable.

Le Crocodile Rouge ©Arthur H