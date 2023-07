Il y quarante-neuf ans, en 1974, une dame de 45 ans, passionnée par sa terre gaumaise, viscéralement attachée à Florenville où elle est née en 1928, et où elle décèdera 93 ans plus tard, se balade tranquillement dans son village préféré, Chassepierre , un des plus beaux villages de Wallonie. Ecrivaine et poétesse , Marie Fizaine , dont les œuvres regorgent de références à l’histoire et au patrimoine de sa région, se laisse bercer par le crépuscule, par le soleil qui rutile encore dans les méandres de la Semois. Dans quelques jours, elle accueillera quarante-neuf de ses amis, écrivains et poètes venant des quatre coins de Belgique et de France, pour un ‘Festival des Poètes et des Écrivains’.

Elle ne se doute évidemment pas qu’un demi-siècle plus tard, le modeste festival sera devenu au fil des ans, le ‘Festival International des Arts de la Rue’ , un festival de renommée internationale, de forme bien différente, mais dont chaque spectacle dégage un parfum de poésie. De là-haut, assise dans étoiles, Marie peut se réjouir de cette fête où perdure l’esprit qu’elle a initié.

L’an prochain, l’édition 2024 sera marquée d’une pierre blanche. Les cinquante bougies de l’anniversaire seront soufflées. Dans les coulisses, les organisateurs préparent dès maintenant les flonflons et surprises qui sont jalousement enfermés dans des tiroirs pour en garder le secret absolu.

l ©Chassepierre

En attendant l’anniversaire de 2024, l’édition de cette année, les 19 et 20 août 2023 va, comme toujours, déployer un dynamisme propre à un jeune premier enthousiaste. Preuve en est que le Festival de Chassepierre est un véritable carrefour de différentes générations. Ceux qui ont connu les premières éditions, quand ils usaient leurs culottes sur les bancs râpés de leur école, reviendront cette année pour découvrir des spectacles sans cesse renouvelés, en famille, avec leurs enfants et leurs petits-enfants, des ados ou même des bambins encore dans leur poussette. Pour rien au monde, ils ne rateraient le rendez-vous habituel de l’avant-dernier week-end d’août.

Viser l’excellence tout en préservant l’âme du Festival

En un demi-siècle, 1 500 compagnies et 800 000 spectateurs ont découvert les charmes des rives de la Semois qui longent les charmantes ruelles de Chassepierre. Ces cinquante éditions ont connu des moments forts qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de ceux qui les ont vécus, mais aussi quelques moments plus difficiles. La magie du festival de Chassepierre a toujours opéré lorsqu’une météo plus défavorable a succédé à des éditions ensoleillées. Les festivaliers déploient alors des trésors de solutions originales pour que la fête puisse continuer dans la bonne humeur.

En parcourant le livre qui retrace les cinquante Festivals, c’est l’histoire des ‘Arts de la Rue' qui défile. Il fut un temps où l’expression ‘Arts de la Rue’ , n’existait pas, où quelques amateurs bricolaient un peu de matériel pour présenter un spectacle naïf et quasi improvisé. Aujourd’hui, tout s’est professionnalisé, des artistes, formés dans des filières spécialisées, ont fait de leur passion pour cet art multiple, un véritable métier.

La réussite du Festival de Chassepierre vient avant tout d’avoir suivi cette évolution exceptionnelle, tout en gardant son âme. Il est le seul en Europe à pouvoir fêter un tel anniversaire, celui de noces d’or entre les artistes et leur public, mais aussi entre un petit village gaumais et une fête délirante.

Le délire n’est jamais loin de la folie. On ne craindra pas d’affirmer que l’histoire du festival, c’est une succession de paris aussi fous les uns que les autres. Pari fou qui a réussi à prendre le virage de la professionnalisation, en réunissant l’excellence tant au niveau de l’organisation que des spectacles proposés, mais surtout sans perdre un iota de son âme rurale particulière et de son ambiance bon enfant. Pari fou qui a permis à ce petit village d’une centaine d’habitants d’accueillir un public que n’importe quel club de Belgique de foot de division1 rêverait d’accueillir pour ses matches à domicile, 25 000 festivaliers chaque année. Pari fou mené par une ASBL qui a réussi à rassembler 300 bénévoles qui prennent une part prépondérante dans la réussite du festival et dans l’incroyable notoriété acquise par Chassepierre.

Pari fou aussi, quand le Festival a failli être débordé par son succès populaire. En 2003, les spectacles des ruelles du village ont été rejoints par des grands frères qui se sont installés dans les grandes prairies de part et d’autre de la Semois. Le pont du Breux au-dessus de la Semois, qui permettait au début du 20ème siècle de relier en tram les villages de Chassepierre et Sainte-Cécile, avait été détruit en 1940 lors de la seconde guerre mondiale. Il a finalement été reconstruit à l’identique en 2013 pour le plus grand plaisir des habitants du village, des touristes et des festivaliers. Cette ouverture sur des espaces plus larges a permis d’étendre le programme du Festival aux métiers du cirque, devant des assistances impressionnantes.

©Chassepierre

Le charme d’un lieu exceptionnel qui dégage un parfum paisible avant de s’enflammer pendant deux jours.

L’année dernière, l’édition 2022 a fait suite aux éditions annulées pour cause de pandémie. Les organisateurs ont voulu la placer en se réjouissant de redevenir ‘une histoire familière, tout en proposant une création singulière’, afin de recréer les liens entre les artistes et les publics.

Pour le festival de cet été, le thème choisi est de proposer ‘des délires aux idées claires’. Les artistes inciteront les festivaliers à se laisser bercer insouciamment dans le rire, la joie, les émotions fortes procurées par leurs doux délires. Puis, une fois le calme de la fin d’après-fête revenu, le spectateur, encore tout sourire des bons moments vécus, quand les derniers éclats du soleil scintilleront dans les eaux de la Semois, retrouvera des idées claires pour laisser ruisseler en lui les messages présents à l’arrière-plan des spectacles.

Pour profiter à fond d’une journée à Chassepierre, il faut prendre son temps, programmer sa journée, car il n’est pas possible d’assister à la cinquantaine de spectacles proposés. La journée ne serait pas complète sans un tour au marché des artisans et producteurs locaux, en dégustant une glace artisanale ou un des produits offerts par les stands garnis de produits de bouche, puis de poursuivre dans les allées où les artisans du sud du pays proposent des créations diverses (jouets de bois, produits au lait d’ânesse, safran gaumais, porcelaine, art de l’émail, créations textiles, bijoux, sacs, chapeaux, sculptures, peintures, articles de vannerie…).

Le Festival est très concerné par le développement durable, il cherche à réduire au maximum son impact sur l’environnement. “On sent que notre préoccupation est de plus en plus partagée par les artistes, se réjouit la directrice artistique Charlotte Charles-Heep. L’un d’entre eux utilise du matériel de récupération pour son spectacle, ses costumes sont bio et son ampli fonctionne à l’énergie solaire. ”

©Chassepierre

La volonté de changer l’image négative du monde rural

Pendant quarante ans, Alain Schmitz a été le directeur éclairé du Festival. D’année en année, d’idées sages en idées délirantes, il a fait du petit évènement littéraire de 1974 un des plus importants festivals des arts de la rue sur la scène internationale. Il s’est appuyé d’abord sur les habitants de Chassepierre qui mettent un point d’honneur à soigner leur village aux petits oignons pour que le jour J, pas un parterre de fleurs ne soient à son apogée, pas une haie n’ait été négligée, pas un volet en bois n’ait été rafraîchi. Quand les premiers festivaliers débarquent, tout est mis en œuvre pour les accueillir de manière optimale.

La deuxième béquille sur laquelle il a pu s’appuyer, compte 300 bénévoles fidèles venus de toute la région pour aménager le site, organiser le séjour des artistes comme des spectateurs, et, in fine, ranger le tout, pour rendre le village à ses habitants, pour qu’ils y retrouvent leur quiétude après un week-end de folie.

Pour la première édition sous sa direction, Alain Schmitz se souvient qu’une seule rue du village avait été aménagée pour quelques écrivains et l’un ou l’autre artistes. “Je suis un instituteur, fils de fermiers, rappelle celui qui a fait du Festival ce qu’il est aujourd’hui. Mon objectif depuis toujours est de changer l’impression négative que l’on a de la ruralité en lui donnant une autre image. Lui adjoindre la culture était l’idéal. ”

©Chassepierre

Une nouvelle directrice qui vit son métier comme une passion

Après l’édition de 2014, Alain Schmitz a pris du recul et a cédé le relais à Charlotte Charles-Heep , bercée depuis sa tendre enfance dans l’esprit Chassepierre. “J’ai encore des photos où mes parents déambulent dans les rues de Chassepierre avec ma poussette, explique la jeune dame de 34 ans. Nous habitions à Sedan dans les Ardennes françaises, mais jamais la famille n’aurait manqué une édition du festival de Chassepierre. Mes premiers souvenirs remontent quand j’étais âgée de six ans où, des étoiles plein les yeux, j’applaudissais les comédiens et les magiciens. Très tôt, je me suis mêlée aux bénévoles où j’ai pu découvrir toutes les facettes de cette grosse machine. J’ai entrepris des études de ‘conception et mise en œuvre de projets culturels en art du spectacle' à Metz et Strasbourg. En 2011, Alain Schmitz m’a proposé de devenir son bras droit et il m’a transmis sa formidable expérience. Aujourd’hui, je suis directrice-artistique et je mesure tous les jours ma chance de faire de ma passion, mon métier. ”

Outre l’organisation qui est un des piliers essentiels de la réussite de Chassepierre, l’Ardennaise attache une importance cruciale à la programmation. “Je voyage à travers l’Europe pour repérer des nouveaux spectacles, indique-t-elle. Je mets un point d’honneur de renouveler complètement le programme d’une année à l’autre. Je dois monter une programmation diversifiée qui offre un panel des différents arts. Je dois aussi veiller à tenir compte du lieu du spectacle où ils vont évoluer. Ce n’est pas la même chose que de se produire dans une ruelle qui peut accueillir une centaine de spectateurs que dans un champ au bord de la Semois devant 1 500 personnes. Je suis aussi très attentive à la capacité des artistes d’accrocher et de subjuguer leur public. ”

©Chassepierre

Chassepierre, au cœur d’une région touristique aux multiples attraits

Camping, gîtes, hôtels et restaurants font le plein, parfois jusqu’en France à cent kilomètres à la ronde. Il faut souvent réserver un an à l’avance. La région est idéale pour prolonger le séjour des festivaliers : Bastogne et son War-Museum , les vestiges Gallo-Romain d’Arlon , les méandres de la Semois ou de l’Ourthe à Bouillon , Chiny où La Roche , le Grand-Duché tout proche, sans oublier les tables gastronomiques disséminées dans toute la région… sont autant d’étapes pour agrémenter le séjour à Chassepierre, le petit village à la frontière entre les régions de Gaume et de l’Ardenne.

Un programme varié pour tous les goûts et tous les âges (Programme succinct)

Cinquante compagnies venues des quatre coins d’Europe, Belgique, France, Suisse, Pays-Bas, Angleterre, Italie… se sont donnés rendez-vous les 19 et 20 août sur les différentes scènes magiques du petit village gaumais de Chassepierre.

Le programme complet peut être téléchargé sur le site www.chassepierre.be .

Dans une sélection non exhaustive, nous proposons quelques coups de cœur :

Pour ceux qui savent se lever dès potron-minet, le coup d’envoi du Festival sera donné le 19 août à 6h. Bernard Massuir vous invitera à un concert imaginé comme une contemplation, un moment hors du temps. Des airs à fleur de peau, légers comme la lumière.

©Chassepierre

Le 19 août en début d’après-midi, le grand démarrage du Chassepierre 2023 sera donné par les Français de la compagnie ‘Juste Avant l’Oubli’ . Leur récital fou, au cœur d’un dispositif sonore enveloppant, fait sonner les sentiments et crépiter le palpitant. Pour eux, la limite entre la vie et la mort est complètement dépassée.

©Chassepierre

La compagnie ‘Bancale’ proposera un spectacle de cirque, axé sur le handicap. Les béquilles, chaises roulantes et prothèses ne sont pas des obstacles à la performance et aux délires, mais incitent aussi à la réflexion.

©Chassepierre

Autour d’une impressionnante roue de la mort, bercés par les notes d’un violoncelle, le joyeux trio de la compagnie ‘La Meute’ , invite à re-devenir de véritables enfants et partir pour un voyage acrobatique, musical, hypnotique et résolument poétique.

©Chassepierre

La compagnie ‘La Contrebande’ , à travers la création ‘Clan Cabane’, évolue sur un terrain de jeu riche en possibilités d’exploration acrobatique. C’est l’occasion rêvée de créer quelque chose ensemble, avec les moyens du bord. Construire et déconstruire un abri éphémère, une barricade, une zone à défendre.

©Chassepierre

Nos vies, tiraillées entre liberté et gravité, seront remises en question par la création ‘Solitude. s’de la compagnie ‘La Migration’ . Leur but est de ne plus être simplement les observateurs ou les constructeurs du paysage mais d’en faire partie, de le nourrir autant qu’il nous nourrit, d’être en coexistence et en dialogue avec lui.

©Chassepierre

Musique et burlesque sont au programme de la compagnie ‘Zique à tout bout d’champ’ . Dans un délire de sons, musiques savantes et pop alterneront.

©Chassepierre

 tout âge, tomber amoureux nous plonge dans des états lumineux, dévastateurs, décalés, puissants, anesthésiants. L’amour nous illumine, nous effraie, nous stabilise, nous rend tour à tour vulnérable et fort. La mise en scène de la compagnie du ‘Théâtre du Sursaut’ ose rire de nous, en tirant tout cela vers l’absurde.

©Chassepierre

La compagnie ‘Legoboum’ se met dans la peau d’un chien qui analyse les comportements de son pseudo-maître, dans un mélange de délires hilarants.

©Chassepierre

Caillasse est un des spectacles de la compagnie ‘Le Guichet’ . Il met en scène un prisonnier qui rêve de s’évader. Le public oscillera entre univers grinçant, poésie et humour caustique d’un duo qui enchaîne acrobaties, chants a cappella et impros avec le public.

©Chassepierre

Le collectif ‘Jamais trop d’art’ plongera les spectateurs dans le monde de l’absurde que connait notre société. À la caisse d’un supermarché, un homme qui a oublié sa carte de magasin, s’enfuit quand il voit un vigile venir à sa rencontre. Considéré comme une menace pour la société, le monde politique et médiatique s’emballe.

©Chassepierre

Avec les danses collectives, les rythmes charnels, l’élégance, ‘Dyptik-compagnie’ veut bousculer les codes de l’intime et du spectacle. Le public est un acteur. La musique, les voix, les corps arrivent de toute part parce que tout le dispositif est conçu dans cette perspective d’immersion totale.

©Chassepierre

Les arts numériques sont aussi mis à l’honneur à Chassepierre. A 21h30, tous les regards seront tournés vers le clocher de l’église Saint-Martin. Nathalie Maufroy fera sortir des mains géantes des fenêtres, puis des créatures monumentales et surréalistes investiront l’espace.

©Chassepierre

Le soir, c’est la compagnie des ‘Ptits Bras’ , qui avec une nouvelle création alliant cirque, humour et esthétique, clôturera le festival 2022 et donnera le ton de la prochaine édition des 50 ans.

©Chassepierre

Comment s’y rendre

Chassepierre est un petit village situé à la sortie de Florenville, en contrebas de la route qui mène à Bouillon. Un point de vue situé le long de la route permet d’admirer le site du village et des méandres de la Semois.

En train, la gare la plus proche est celle de Florenville sur la ligne 165, entre Libramont et Virton.

L’aéroport le plus proche est celui du Findel à Luxembourg-ville.

©Chassepierre

La Billeterie

Réservations sur www.chassepierre.be (rubrique : tickets) ou au syndicat d’initiative de Florenville (1, esplanade du Panorama)