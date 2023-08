Comment bien contrôler les coûts d’utilisation du smartphone de votre adolescent ?

Le passage à l’école secondaire est souvent l’occasion d’acquérir son propre smartphone. Bien entendu, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Pourtant, retrouver ses camarades de classe et faire ses devoirs, c’est souvent possible grâce aux applications. Après tout, la vie sociale d’un adolescent se déroule désormais en partie en ligne. Il y a aussi d’autres aspects positifs. Une crevaison sur le chemin de l’école ? Au moins, vous le saurez rapidement. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et notamment, le montant des dépenses. Mais en réalité, ce dernier est très facile à gérer. De nombreux parents optent pour une solution prépayée pour leur enfant. C’est-à-dire qu’ils paient un certain montant à l’avance.

Et si ce montant est épuisé ? Eh bien, il est épuisé ! L’inconvénient, c’est qu’il faut faire plus d’efforts si l’on veut obtenir plus de minutes ou de données. Même si cela peut se faire très facilement via l’application My BASE , un abonnement est un peu plus confortable et offre plus d’options.

Un contrôle sans stress Un abonnement peut vous sembler un choix moins sûr. Car, que se passera-t-il si votre fils ou votre fille utilise plus de données avec un tel abonnement ? Cela pourrait entraîner de nombreux frais supplémentaires. Heureusement, dans l’application My BASE , vous pouvez indiquer très rapidement et facilement que rien ne doit être consommé en plus. Dans l’Union européenne, les appels et les SMS sont de toute façon illimités avec BASE, il ne s’agirait donc que de l’utilisation de données mobiles supplémentaires, de l’utilisation en extra à l’étranger, ou de l’achat d’un ticket de bus ou de tram par SMS. Vous pouvez donc parfaitement fixer à l’avance le plafond de consommation supplémentaire de votre enfant. Vous pouvez même le fixer à zéro.

Votre adolescent part en voyage scolaire à Rome ou se rend à son premier festival, et vous voulez rester en contact avec lui ? Ouvrez l’application et choisissez le montant qu’il peut dépenser en plus. Il peut s’agir de 5, 10, 15 ou 20 euros. L’ajustement s’applique immédiatement, ce qui peut s’avérer utile en cas d’urgence. Et vous pouvez l’adapter à tout moment en cas de besoin.

Le smartphone est indispensable Vous souhaitez pouvoir garder un œil sur eux ? Vous pouvez facilement y parvenir sur un téléphone Android via l’application Family Link de Google et sur un appareil Apple via le contrôle parental . Ces deux fonctions offrent des réglages précis qui permettent d’intervenir dans plusieurs domaines. Par exemple, vous pouvez limiter le nombre de minutes d’utilisation par jour et exclure certaines applications (et en autoriser d’autres de façon permanente, comme Smartschool). Vous pouvez également choisir de faire un contrôle en amont et vérifier par la suite la durée d’utilisation du téléphone. Les applications fonctionnent également sur plusieurs appareils, ce qui vous permet d’établir une correspondance entre l’utilisation du smartphone et de la tablette.

©BASE

Le sommeil est essentiel

En outre, il est possible de définir que le smartphone ne doit pas être utilisé à partir d’une certaine heure. Cela permet d’éviter que le sommeil de votre enfant ne soit perturbé. Ne plus jamais devoir dire “Maintenant, range ton téléphone et éteins la lumière !” est aussi une agréable perspective ! Il est toutefois utile d’expliquer pourquoi ce smartphone doit être mis de côté à un moment donné.

Sur un appareil Android, il peut être pratique de faire apparaître l’emplacement du smartphone de votre enfant (uniquement) chez vous, sur Google Maps, par l’intermédiaire de Family Link. Il peut arriver que ce smartphone soit oublié quelque part. Au fur et à mesure du développement de l’enfant, vous pouvez désactiver certaines fonctions d’un commun accord. Le partage d’un emplacement ne peut pas non plus se faire dans le dos de votre enfant. Il en va de même pour la fonction Partager avec la famille sur un iPhone.

Car il s’agit aussi de prendre de bonnes dispositions et de créer un sentiment de responsabilité chez votre enfant. En fin de compte, l’adolescent devra apprendre à gérer correctement son smartphone et sa consommation. Cela peut être difficile, mais faites de votre mieux ensemble.

