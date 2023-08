Votre facture de téléphonie mobile n’aura plus de secret pour vous

Il n’est pas rare que votre facture de téléphonie mobile arrive et que vous deviez payer davantage à votre opérateur. Vous vous dites alors : “Mais nous avons pourtant un abonnement à prix fixe !” Vous oubliez certainement que la plupart des abonnements sont soumis à des restrictions de consommation. Avec l’abonnement choisi, par exemple, vous disposez d’un certain volume de données mobiles ou d’un certain nombre de minutes d’appel. Tant que votre consommation ne dépasse pas ces limites, il n’y a pas de problème. Si c’est le cas, vous payez un supplément. Il s’agit parfois d’un montant important par mégaoctet ou par minute d’appel.

Ça monte vite !

Quel est le montant supplémentaire que vous devez payer ? Cela dépend de l’opérateur et est indiqué en petits caractères dans votre contrat. Soyez particulièrement attentif lorsque vous partez en vacances. Au sein de l’Union européenne, vous pouvez toujours appeler et surfer aux conditions de votre abonnement. Mais peut-être dépassez-vous votre limite parce que vous publiez trop de photos de vacances sur Instagram ou passez de longs appels vidéo à la maison ? Sans compter ces SMS payants qui viennent s’ajouter à votre abonnement : pour le parking, pour acheter un ticket de bus, etc.

Les coûts peuvent alors s’accumuler considérablement, parfois beaucoup plus rapidement que si vous dépassiez votre limite de consommation dans votre pays d’origine. N’oubliez pas non plus qu’il existe des pays de vacances populaires qui font exception à la règle. La Suisse ou la Tunisie, par exemple. Vous partez en Asie ou aux États-Unis ? Dans ce cas, des tarifs différents s’appliquent. Ce qui complique encore les choses, c’est que vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous dépassez une limite. Vous surfez, vous regardez des vidéos sur les réseaux sociaux, vous jouez en ligne, vous écoutez de la musique en streaming… Et en arrière-plan, vous utilisez des données en permanence. 100 Mo, 500 Mo, 1 Go, cela va parfois très vite. La même chose peut se produire si vous passez un long moment sur Whatsapp avec un ami. C’est très sympa, mais surtout si vous pouvez le faire en toute insouciance.

©BASE

C’est rapide via l’application My BASE

Pour éviter les surprises, BASE a trouvé des solutions astucieuses. Tout d’abord, tous les abonnements donnent droit à des appels et des SMS illimités au sein de l’UE. La seule chose que vous devez choisir à l’avance, c’est le nombre de GB par mois qui vous convient. C’est déjà un souci en moins. Il y a aussi l’option pratique “Limite hors abonnement”. Elle est très simple à utiliser : vous ouvrez l’application My BASE et vous fixez le montant que vous pouvez dépenser par mois en plus de votre abonnement. Vous ne voulez rien dépenser en plus ? C’est également possible. Choisissez 0, 5, 10, 20 ou 50 euros dans l’application. La limite que vous avez fixée devient immédiatement active. Vous pouvez à nouveau l’adapter lorsque c’est nécessaire. Vous savez donc immédiatement à quoi vous en tenir.

Dans l’application BASE il est également très facile de configurer des notifications. Vous êtes ainsi averti lorsque vous êtes sur le point de dépasser une limite. Vous n’avez plus à vous soucier de votre consommation de données mobiles chez vous ou en vacances. Autre avantage : vous pouvez connaître à tout moment la quantité de données que vous avez utilisée. Il vous reste des données inutilisées à la fin du mois ? Grâce à Data Jump, elles sont automatiquement transférées au mois suivant. Vous les avez payées, il est dont logique qu’elles restent à votre disposition.