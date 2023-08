Une cuisine bistrotière généreuse et spontanée

En 2019, l’ implication et les investissements de ce passionné sont récompensés par le prix Plaisir du Gault&Millau, suivi du Bib Gourmand en 2021, qui distingue les établissements qui ont un excellent rapport qualité/prix/plaisir. En 2023, Le Tournant décroche en outre le label « Table de Terroir ».

Du local, encore du local

« Si je ne devais retenir qu’un concept, ce serait le fait-maison : en effet, tout est fait sur place sauf le beurre, le pain et le fromage. Nos produits sont de saison et locaux. Nous travaillons ainsi avec de nombreux producteurs de la région. Par exemple, la ferme Cuvry pour le porc, la ferme de la Sauvenière pour le canard, Antoine Mabille pour l’agneau, Fine Bakery pour le pain, Graines de curieux pour les graines, Monde des mille couleurs pour les légumes, Nuu Miso pour le miso (aux abattoirs d’Anderlecht), Bigh pour les légumes et les truites – ce dernier récupère l’énergie des abattoirs d’Anderlecht pour faire fonctionner les bacs où les truites sont élevées en aquaponie – le poulet de Gibecq, Renard Bakery pour le pain, Samuel Fouillard pour le bœuf angus, la siroperie Thomsin pour le sirop de poire sans additifs ni sucres, les Sœurs Fromagerie pour les fromages, Supersec pour les produits secs, dont les champignons qui permettent de bénéficier d’une qualité égale tout au long de l’année.»

©Le Tournant | APAQ-W 2023

Quant à la carte, elle change régulièrement en fonction des arrivages et des produits disponibles sur le marché. « Tous nos plats sont accompagnés d’un assortiment de cinq à huit légumes de saison et nous proposons chaque jour une entrée et un plat végétariens ».

Une cuisine qui laisse le temps au temps

Particularité de l’établissement Le Tournant : une cuisine mijotée qui laisse le temps au produit de s’attendrir, de se sublimer, d’exalter ses saveurs et de surprendre les papilles. « Nous proposons une cuisine d’antan aux gens qui n’ont plus le temps de la préparer eux-mêmes. Nos plats sont classiques, mais revisités, avec toujours cette envie d’innover, de découvrir de nouveaux produits et saveurs. Notre cuisine est un mélange gourmand de tradition culinaire et d’un certain goût pour l’aventure. »

La cuisine du restaurant Le Tournant offre en outre des plats généreux et copieux, dont on ressort repus. Ainsi, après un menu trois services, a-t-on la peau du ventre bien tendue…

©Le Tournant | APAQ-W 2023

La botte secrète : la cave à vins !

La cave du restaurant contient plus de 150 références, quasiment toutes naturelles (avec un taux de sulfites très limité), pour combler la soif et la curiosité de chacun. Blanc, rouge, rosé, avec ou sans bulles, le bien boire est ici aussi important que le bien manger. « En tant qu’amoureux des produits, nous défendons aussi le travail des vignerons et leurs breuvages réalisés dans le respect et l’amour de la Terre. »

Plat signature

« Le tartare de bœuf aux trompettes de la mort est notre spécialité, note Denis Delcampe. Il s’agit d’une bavette coupée au couteau où l’on verse un bouillon chaud de volaille dans lequel on a régénéré les trompettes de la mort, des champignons secs. Nous versons le mélange sur le tartare, ce qui donne une impression de chaud/froid particulièrement recherchée. »

©Le Tournant | APAQ-W 2023

Quel est l’intérêt de fréquenter un restaurant labellisé “Table de Terroir” ?

Consommer local et de saison

Assurer une juste rémunération des producteurs locaux

Favoriser une approche durable du secteur HoReCa

Réduire l’empreinte carbone de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Favoriser la diversité gastronomique et régionale

Stimuler l’économie locale et renforcer les communautés

Découvrir les spécialités de son terroir, bonnes pour la santé et l’environnement

Virginie Stassen