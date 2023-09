Les amateurs de BD seront doublement gâtés cette année à Tour&Taxis

La BD sous toutes ses formes

“La première librairie Slumberland a été ouverte au Musée de la Bande Dessinée en 1989. Depuis, le public n’a cessé de marquer de l’intérêt pour notre offre et les libraires Slumberland BD World comptent désormais pas moins de 15 magasins répartis en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg”, explique Cédric De Waele, responsable marketing&communication chez Slumberland BD World.

Les librairies proposent des havres de lectures destinés à accueillir les bédéphiles de tous horizons : amateurs de grands classiques, de mangas en tous genres, de comics, de romans graphiques, de livres jeunesse… mais également de produits dérivés, tels que les figurines, les jeux de société et autres objets en rapport avec l’univers de la BD.

Au-delà d’une offre incroyable de quelque 100 000 références, les espaces Slumberland BD World proposent des conseils d’experts avisés dans un cadre qui a le mérite d’entretenir le sentiment d’évasion. Les librairies organisent également de manière régulière des expositions temporaires, des séances de dédicaces ainsi que des cours de dessin.

©sbdw

Un Slumberland BD World à la Gare Maritime de Tour&Taxis

Aujourd’hui, Slumberland BD World inaugure un nouveau magasin de 430 m² dans le cadre exceptionnel de l’ancienne Gare Maritime au centre de Bruxelles. Cet ancien dépôt de marchandises a récemment fait l’objet d’importantes rénovations qui ont permis de restaurer un patrimoine architectural rare pour en faire un lieu unique de commerce, de travail et de détente au cœur de la ville.

De part et d’autre des jardins intérieurs et des chaleureuses structures en bois, la Gare Maritime permet de faire cohabiter des entreprises, une halle alimentaire, des bars, des marchés gourmands, des terrasses et des boutiques non conventionnelles, telles que Slumberland BD World.

Visant un public urbain et diversifié, le Slumberland BD World de la Gare Maritime proposera un large choix de BD en français. Et un assortiment en néerlandais, en anglais et en allemand.

Dès le 8 septembre 2023, le Slumberland BD World de la Gare Maritime vous accueillera du mercredi au dimanche. Profitez de votre passage à la fête de la BD pour faire une plongée dans l’univers particulier des librairies Slumberland BD World.