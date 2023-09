La transformation digitale du marketing et de la communication est avant tout un enjeu de formation pour les entreprises.

Être marketer, manager ou créateur d’entreprise n’a peut-être jamais été aussi excitant et inquiétant qu’en 2023. Fragmentation des médias, transformation des modèles d’affaires, questions environnementales et sociétales, IA générative et automatisation pourraient garder éveillés la nuit plus d’un vétéran de nos industries.