A l’efp, les métiers de l’HORECA vous attendent !

De l’or et de l’excellence en salle

En novembre 2022, à Ciney Expo, le jeune Genappien a remporté le concours WorldSkills Belgium dans la catégorie service en salle. L’association met en valeur les filières qualifiantes et les métiers techniques, technologiques et scientifiques ainsi que les opportunités qu’ils représentent sur un plan personnel et professionnel. Thibault est alors qualifié pour la finale européenne. Le défi : “Découper de la viande et du poisson, présenter des fromages, reconnaître et suggérer des vins, sur base d’un module gastronomique”, nous explique-t-il. Pari réussi ! Le 8 septembre 2023, il a décroché à Gdansk, en Pologne, sur 578 compétiteurs, une médaille d’excellence, lors des épreuves de la huitième édition du championnat européen des métiers techniques et technologiques. C’est dire si ce jeune espoir a bien été formé à l’efp et il nous le confirme.

©EFP

Une alternance gage de succès

“J’ai fait mes études secondaires à l’Enfant Jésus, à Nivelles, en option sciences fortes. Mais la cuisine, et la cuisine française en particulier, a toujours été ma passion. Avec la nourriture, on partage non seulement des plats, mais surtout de l’humain. Les plaisirs de la table et les contacts avec les clients alimentent positivement les relations sociales. J’avais aussi envie d’être actif, de me plonger tout de suite dans les réalités du métier. S’immerger, c’est la meilleure façon d’apprendre. La formation en alternance s’est donc tout naturellement imposée à moi”. Et quand on lui demande pourquoi à l’efp, Thibault de nous répondre : “A l’efp, tous les formateurs sont des professionnels. Pour la salle et en particulier les vins, c’est un sommelier qui nous a tout appris, en cuisine on a travaillé avec un restaurateur en activité et pour les cours de droit, par exemple, c’était une avocate. Et ce contact privilégié avec chaque métier, avec chaque formateur qui transmet sa passion, cela n’a pas de prix ! ”

©EFP

Une filière de qualité

A l’efp, la volonté première est, avant tout autre chose, que l’enseignement qualifiant ne soit plus perçu comme une filière de relégation, mais comme une filière de qualité menant vers l’émancipation et l’emploi. D’après de nombreuses études d’insertion, plus de 85 % des apprenants décrochent un emploi dans les six mois qui suivent la fin de la formation dont la toute grande majorité en CDI à temps plein. La répartition hommes/femmes est différenciée selon les filières. En formation apprentissage-jeune, le centre recense 76 % d’hommes et 24 % de femmes. En formation adulte, la répartition est de 45 % de femmes et 55 % d’hommes. Accueillant plus de 7000 personnes par an, l’efp propose trois filières de formations :

La formation de base pour jeunes en apprentissage, de 15 à 23 ans ;

La formation de base pour adultes en chef d’entreprise, dès 18 ans ;

La formation continue pour tout professionnel en activité, passionné ou curieux.

©EFP

