Bim Bam Belge : une aventure bien belge à laquelle participer

©bimbambelge

Des produits de bouche, des vins et spiritueux, des boissons, des produits d’épicerie, mais également quelques articles de mode, avec désormais 500 produits et 600 références, la jeune entreprise enregistre une saine croissance et ne compte pas en rester là.

Soutien logistique et commercial

©bimbambelge

Au-delà de la gestion du shop de ventes en ligne et de l’approvisionnement de ses distributeurs automatiques, le pôle logistique de Bim Bam Belge garantit aux divers fournisseurs un important service de stockage et de livraison permettant une distribution fluide et réactive de leurs produits auprès des professionnels partout en Belgique.

Ce pôle logistique est soutenu par un service commercial et marketing qui permet aux producteurs et artisans locaux, revendeurs et clients finaux de se retrouver au sein d’une plateforme unique.

Croissance et innovation

©bimbambelge

Forte de cette expérience concluante en faveur de la promotion de la qualité locale, Bim Bam Belge envisage aujourd’hui la consolidation de sa position ainsi que le développement de ses activités. Pour cela, des investissements s’imposent, tels que le recrutement d’un commercial à temps plein ainsi que le développement du pôle logistique avec du matériel de pointe et une plus grande surface de stockage, entre autres.

Objectif : lever 200 000 € de fonds

La jeune équipe envisage de faire appel au crowdfunding avec l’objectif de lever la somme de 200.000 € à réinjecter dans le développement commercial, logistique, marketing, ainsi que dans les distributeurs automatiques.

Bim Bam Belge s’appuie dès lors sur un financement participatif de type “equity” au moyen de la plateforme Spreds.com, soit une possibilité de participation au capital offerte à des particuliers ou des organisations qui deviennent ainsi actionnaires de l’entreprise en échange de leur soutien financier.

C’est une opportunité de prendre part à la croissance de Bim Bam Belge par une augmentation de son capital.

Le montant minimal de souscription par investisseur est de 500 € hors frais de souscription. Selon le principe du Tax Shelter, une réduction d’impôt sur le revenu de maximum 45 % du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable. Cela signifie que l’avantage fiscal total par Note souscrite s’élèvera à 225 €.

Et à Romain Fourrey, CEO et cofondateur de Bim Bam Belge, de conclure avec un sourire : “C’est une manière d’investir en donnant du sens à ses actions”.

Plus d’informations sur www.bimbambelge.be