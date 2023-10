Pour gratiner, le fromage est comme la cerise sur le gâteau ! Il est absolument indispensable. Pour cela, nous choisissons les yeux fermés le fromage râpé à gratiner. Ce mélange de plusieurs fromages râpés différents donne du goût et de la structure à chaque plat sorti du four ! Le fromage râpé pour gratin de chez ALDI comprend de l’emmental (LE fromage fondant par excellence), du Maasdam (crémeux à souhait) et du fromage de montagne (pour la petite touche de peps). Ensemble, ils forment un incontournable trio.

2. Pour les trempettes : le fromage de chèvre au miel

Les fromages crémeux sont de parfaits accompagnements à l’apéritif. Tartinez-les sur des toasts, ou servez-les en accompagnement pour y tremper vos crackers ou vos chips. La star incontestée de votre planche apéritive sera certainement le fromage de chèvre frais au miel. Cette délicatesse allie la saveur généreuse du fromage de chèvre à la douceur sucrée du miel.

©Aldi

3. Pour les desserts : le mascarpone

Bien que le fromage blanc soit délicieux, rien ne peut égaler la douceur du mascarpone. Vous connaissez ce fromage frais italien principalement dans le tiramisu, mais vous pouvez l’utiliser dans d’autres recettes comme le gâteau au fromage, ou encore pour napper un gâteau aux carottes. Delizioso !

4. Pour la sauce au fromage : l’emmental

Le secret d’une bonne sauce au fromage se cache derrière ses fils. Lorsqu’à chaque bouchée, un véritable filet de fromage se déploie entre la bouche et l’assiette, on sait qu’il s’agit d’une bonne sauce ! Pour cela, vous pouvez compter sur l’emmental râpé. Ce fromage suisse fond très rapidement et forme alors ses fils interminables. À cela s’ajoute sa douce saveur, ce qui en fera l’ingrédient parfait pour la préparation de vos sauces.

5. Pour le croque-monsieur : le gouda jeune affiné

Le fromage pour croque-monsieur doit respecter deux conditions : il doit être fabriqué à partir de lait de vache et être jeune ou affiné. Ainsi, vous êtes sûr qu’il fondra facilement. Une douzaine de fromages de la gamme ALDI répondent à ces critères, mais notre préférence va au gouda jeune affiné. Ce classique combine le meilleur des fromages jeunes et des fromages affinés, ce qui lui confère un goût particulièrement savoureux. Celui de la marque Molenland d’ALDI d’ailleurs a remporté cette année le titre de “Produit Distributeur de l’Année”.

©Aldi

6. Pour le plateau de fromages : sept fromages supérieurs fraîchement tranchés

Sur le plateau de fromage, la variété est de rigueur. C’est la raison pour laquelle nous recommandons sept fromages de premier choix issus de l’assortiment frais d’ALDI. Pour nous, cette sélection est inégalable :

Watou (un fromage jaune à pâte mi-dure au caractère accessible)

Chaumes (le célèbre fromage français crémeux et plein de saveur)

Rochebaron (un fromage bleu prononcé à croûte comestible)

Brugge Blomme (un fromage abordable et crémeux, fondant en bouche)

Le Rouge Eigen Bodem (un fromage belge à croûte rouge délicieusement crémeux à l’intérieur)

Iberico (un fromage espagnol savoureux fabriqué à partir de lait de vache, de chèvre et de brebis)

Brie De Meaux (un brie à maturation très longue et donc très prononcé)

*Vous trouverez bientôt ces délicieux fromages belges dans votre magasin ALDI.

Envie d’un délicieux morceau de fromage ? Chez ALDI, vous trouverez des fromages de qualité à des prix avantageux.