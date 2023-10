Les fromages forts ne conviennent pas à tout le monde. Ceux qui préfèrent les saveurs un peu plus douces opteront pour un Brugge Blomme. Ce fromage primé de la Venise du Nord allie une texture crémeuse à un goût subtil et doux. Le Brugge Blomme possède un caractère unique qui rappelle celui d’un fromage d’abbaye.

2. Watou

Un autre fromage à pâte mi-dure est fabriqué à la frontière avec la France. Depuis 1900, on y produit un fromage classique, crémeux, au goût accessible mais riche. Il est affiné pendant quatre semaines, après quoi il est parfaitement à mi-chemin entre la saveur et la douceur. Ce n’est pas pour rien que ce fromage reste toujours aussi populaire après 120 ans.

3. Le Rouge Eigen Bodem

Les fromages Eigen Bodem (Terre Natale en français) portent bien leur nom : ils apportent la haute qualité belge sur le plateau de fromages. Le Rouge est le fleuron de l’assortiment proposé par ALDI. Ce fromage à croûte rouge à base de lait de vache est crémeux et accessible, tout en ayant du caractère. Il est légèrement plus salé que les fromages précédemment cités dans ce classement, ce qui signifie que les amateurs de fromages plus forts pourront également l’apprécier à sa juste valeur.

4. Fromage de chèvre au miel

Les fromages de chèvre sèment la zizanie lors des soirées “cheese and wine” : certains apprécient leur saveur caractéristique, d’autres non. Cependant, l’ajout de miel rend cette version un peu plus douce et sucrée. Par conséquent, elle fait merveille dans vos tartines, mais aussi en tant que trempette avec des nachos ou des crackers. Quelle que soit la manière dont vous le dégustez, c’est une véritable explosion gustative.

5. Iberico

Ce queso vous fera rêver des playas espagnoles, où il est servi avec un verre de cava et une délicieuse tranche d’Iberico. Ce fromage plutôt sec est fabriqué à partir de lait de vache, de brebis et de chèvre. Ce mélange lui confère une saveur et une texture uniques. Traditionnellement, ce fromage se déguste avec un peu de gelée de coings, mais il sera sans nul doute aussi délicieux avec votre confiture préférée.

6. Brie de Meaux AOP

Dans le village paisible de Meaux et ses environs, on fabrique le meilleur brie de toute la France. Le lait y est de première qualité et les fromages sont affinés à la perfection. En matière de goût, ils se situent à mi-chemin entre un brie classique et un camembert prononcé. La croûte est également légèrement plus épaisse et plus savoureuse. La légende dit qu’en 774, Charlemagne aurait goûté ce fromage et qu’il en aurait fait livrer chaque année deux charrettes entières à sa cour. Aujourd’hui, heureusement, vous pouvez le trouver près de chez vous, dans votre magasin ALDI.

7. Chaumes

Le Chaumes n’a plus besoin d’être présenté. Ce fromage crémeux est connu pour son goût délicieux, son arôme pertinent et les doigts orangés qu’il laisse après sa dégustation. Ceux qui mangent leur Chaumes à température ambiante obtiennent un fromage moelleux étonnamment relevé. Veillez à le refermer hermétiquement avant de le remettre au réfrigérateur. Ou mieux encore : mangez-le en famille en une seule fois ! Il est de toute façon trop délicieux pour être laissé de côté.

8. Rochebaron

C’est un fromage pour les gastronomes audacieux et les experts en fromages. En effet, ce fromage bleu français est une véritable explosion de saveurs. La couleur bleu-gris des veines se reflète dans la croûte comestible, ce qui en fait un régal pour les yeux. Et vos papilles ne se plaindront pas non plus de la dégustation de ce fromage de qualité supérieure. Il est particulièrement apprécié lorsqu’il est accompagné d’un produit sucré, comme des fruits frais ou de la confiture.

*Vous trouverez bientôt ces délicieux fromages belges dans votre magasin ALDI.

