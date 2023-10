Travailler en tant que conseiller clientèle chez Beobank : “Les connaissances que l’on acquiert sont également utiles dans la vie de tous les jours”

Chez Beobank, nous faisons place au vrai vous. Postulez ici.

Bon pour les clients… et pour soi

La fonction commerciale de conseiller clientèle chez Beobank est ouverte aux titulaires d’un diplôme de bachelier ou master. “Ce que je trouve intéressant dans ce travail, c’est la valeur ajoutée qu’il m’offre dans mes plans d’avenir”, poursuit Hanne. “J’estime important de continuer à s’instruire et c’est ce que m’apporte cette fonction. Je fournis des conseils financiers sur les opérations bancaires quotidiennes et une large gamme de produits comme les hypothèques, les prêts, les cartes de crédit et les assurances. La grande diversité des produits bancaires est un atout, on ne travaille jamais sur un seul type de produit. J’apprécie cette variation. ”

Pour Hanne, ce que l’on apprend chez Beobank peut s’appliquer dans sa propre vie. “En travaillant sur les hypothèques, par exemple, je comprends désormais les règles relatives aux droits d’enregistrement, comment fonctionne la collaboration avec un notaire ou encore ce qui se passe sur le marché immobilier. Je peux parler de ces sujets avec mes amis qui s’y connaissent moins et ces connaissances me seront utiles plus tard, lors de l’achat d’une maison ou la souscription d’une assurance auto. Un autre avantage est que l’on a des contacts avec des personnes aux profils très différents. Chaque client en face de vous a des attentes et des points de vue différents. On apprend à ressentir et à adapter la manière de mener l’entretien. C’est très instructif. ”

L’autonomie est primordiale

“Beobank veille à ce que l’agenda soit rempli mais c’est moi qui détermine mon emploi du temps quotidien”, ajoute Hanne. “Chacun travaille à sa manière, à condition bien entendu d’avancer les résultats en fin de parcours. Je ne pourrais pas travailler sans cette liberté. De plus, nous pouvons compter sur des collègues experts dans divers domaines qui fournissent une aide lorsque nous avons des questions spécifiques. ”

Jamais immobile

Hanne aime se mettre au défi. “Faire toujours la même chose n’est pas pour moi. Comme je suis jeune et que j’ai peu de responsabilités dans ma vie privée, je veux avancer. Fin septembre, j’ai commencé le programme Young Talent où je changerai de fonction au sein de Beobank tous les six mois pendant deux ans afin de toucher à tout. J’ai hâte de vivre cela. À l’issue de cette période, je pourrai indiquer quels sont mes centres d’intérêt. J’ai déjà suivi une formation sur ce que propose Beobank mais avec le programme Young Talent, je vais vraiment savoir ce qui me convient le mieux. Durant les six prochains mois, je vais travailler avec des clients professionnels dans un PRO Center puis j’appliquerai ces connaissances ailleurs, par exemple au siège. Débuter dans une fonction commerciale est une bonne chose mais j’ai envie d’aborder d’autres projets. Et comme on me donne cette opportunité, je la saisis. ”

Êtes-vous notre nouveau Beobanker ? Découvre toutes les offres d’emploi sur beobank.be !