Le Tax Shelter fête son 20ème anniversaire

Cet incitant fiscal vise à encourager la production d’œuvres scéniques et audiovisuelles (et les jeux vidéo depuis 2023). En effet, les entreprises belges sont autorisées, sous certaines conditions, à allouer une partie de leur impôt au soutien des secteurs audiovisuel et scénique, tout en bénéficiant d’un rendement fiscal et financier important.

Cet avantage fiscal a procuré un réel boost au secteur culturel en Belgique

Depuis 2003, plus de 5000 projets audiovisuels et 2.500 projets scéniques ont bénéficié de financements Tax Shelter, à concurrence de plus de 2 milliards d’euros. Ces financements ont généré plus de 4 milliards d’euros de revenu taxable en Belgique via les dépenses de production réalisées dans notre pays.

Beside Tax Shelter fait le lien entre les entreprises investisseuses et les productions (belges et internationales) désirant bénéficier du mécanisme. Elle structure l’opération en ajoutant plusieurs couches de sécurité au placement réalisé par l’entreprise belge réalisant le placement.

Fabrice Delville, Fondateur de Beside Tax Shelter, applaudit l’effet vertueux de cette loi : “Le Tax Shelter a une réelle vocation sociétale. Depuis l’instauration de la mesure en 2003, le monde culturel et ses professionnels reçoivent un soutien financier complémentaire à ce qui est fait au niveau des Communautés. Le rendement reçu par les investisseurs est indépendant du succès du projet et fixé par la loi. Ceci nous permet de nous concentrer sur les effets structurants de la mesure plutôt que les effets spéculatifs”, ajoute Fabrice Delville.

Le Tax Shelter déploie un réel cercle vertueux. Il est non seulement bénéfique pour le secteur audiovisuel, scénique et du gaming mais également pour les entreprises qui investissent en Tax Shelter qui choisissent ainsi de diriger une partie de leur impôt vers un secteur porteur tout en générant un rendement attractif de 14,57 % net sur de l’argent dû au fisc de toute façon. Au final, c’est la culture et tout son écosystème local et national qui en bénéficient. La Belgique est plus que jamais placée sur la carte européenne de la création culturelle.

Stéphanie Hugé, Co-production Manager de Screen Brussels, est convaincue par la mesure fiscale. “Plus de 13.000 personnes travaillent, en Région bruxelloise, dans l’audiovisuel. Que ce soit en production, marketing ou en promotion, le secteur audiovisuel est devenu un réel vecteur économique en Région de Bruxelles-Capitale. Plus de 2.800 sociétés sont liées à la production cinéma qui véhicule une bonne image de Bruxelles en Belgique et à l’étranger. Ce serait impensable sans le Tax Shelter. ”

Le Tax Shelter active l’économie locale et permet aux jeunes et moins jeunes talents de s’exprimer

“Sans Tax Shelter”, déclare le producteur François Touwaide, CEO de la société de production Entre Chien et Loup, “il nous serait impossible de produire des séries et des films de qualité. Le Tax Shelter représente jusqu’à un tiers du budget de production. Bien qu’il s’agisse du dernier fond à lever avant la clôture du budget, le Tax Shelter est devenu incontournable. ”

La multitude de productions de qualité permet également l’éclosion économique d’une grande série de fournisseurs belges qui sont à la pointe dans leur domaine d’expertise. Ainsi, Benuts, société de production en effets visuels, a pu développer ses activités en Belgique et à l’étranger.

“Grâce à l’injection financière que représente le Tax Shelter, nous avons pu déployer nos activités en Belgique. De plus, nous avons des clients dans les pays limitrophes et nous employons plus de 80 personnes dans les trois régions”, affirme Michel Denis de Benuts.

“Il est toutefois important, pour l’investisseur, de s’associer avec des producteurs sérieux et d’engager un expert-comptable pour suivre les opérations”, explique Nadia Clinckspoor, experte fiscale auprès du cabinet Grant Thornton.

“Le Tax Shelter annonce un rendement fiscal de 5,25 % et un rendement financier de 9,32 %, soit 14,57 % au total. Rendement qui s’est concrétisé pour 100 % des opérations accompagnées par notre société”, conclut Fabrice Delville de Beside Tax Shelter.

Pour plus d’informations, regardez “success stories” sur LN24.