Yago vous donne toutes les informations nécessaires sur l’Épargne Pension, le produit numéro un de l’assurance-vie salariale.

L’Épargne Pension, qu’est-ce que c’est ?

L’Épargne Pension (EP) est un produit d’assurance-vie. C’est en fait le premier contrat d’assurance-vie à souscrire si vous souhaitez mettre de l’argent de côté.

L’EP est une formule d’épargne à long terme qui, comme dit plus haut, vous permettra de constituer une pension complémentaire à votre pension légale. L’intérêt de l’EP est qu’elle vous permet de compléter votre pension légale par un versement complémentaire garanti au moment de votre pension. Concrètement : au terme de votre vie active, vous pourrez récupérer le montant économisé, avec les intérêts !

Quels sont les avantages de l’Épargne Pension ?

L’EP est une assurance modulable selon vos souhaits. Vous avez le choix du montant que vous voulez mettre de côté. Vous pouvez augmenter le montant de vos cotisations, ou le suspendre quand vous le voulez. Attention, en 2023, le maximum cotisable est de 990€ par an. Ce montant peut évoluer d’année en année.

Elle est donc totalement personnalisée et adaptée à vos besoins.

L’EP est soumise aux taux d’intérêts souvent avantageux des compagnies d’assurance, et vous permet donc de faire fructifier votre argent. C’est l’un des meilleurs moyens d’éviter que votre argent ne dorme sur votre compte en banque sans porter de fruits !

Vous pourrez également bénéficier d’avantages fiscaux tels qu’une réduction d’impôts annuelle.

En effet, grâce à votre épargne pension, vous pourrez profiter d’une réduction d’impôts annuelle jusqu’à 30 % du montant que vous avez épargné cette année-là.

Par exemple : si vous épargnez 990€, vous bénéficierez d’une réduction d’impôts de 297€.

Pour cela, n’oubliez donc pas de bien faire votre déclaration d’impôts en précisant le montant investi dans votre EP. Vous recevrez chaque année une attestation de la part de votre assureur, qui vous permettra de prouver vos versements à l’administration.

Il est également possible de souscrire une assurance décès complémentaire. Ainsi, vos héritiers pourront toucher la réserve de votre épargne pension et davantage.

Quelles sont les conditions pour souscrire une Épargne Pension ?

Il y a quelques conditions à respecter afin de pouvoir souscrire une EP et bénéficier des réductions d’impôts :

1) Vous devez être salarié résident en Belgique

2) Avoir entre 18 et 65 ans

3) Le contrat doit être conclu pour une durée de 10 ans minimum

4) Vous devez payer des impôts en Belgique

Quand souscrire une Épargne Pension ?

Vous pouvez souscrire une Épargne Pension entre vos 18 et vos 65 ans. Ainsi, plus tôt vous y souscrivez, plus vous pourrez bénéficier longtemps des avantages liés et plus le montant économisé (donc les intérêts versés au moment de votre pension) sera élevé.

De plus, ne tardez pas ! En souscrivant avant le 31/12, vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux pour l’ensemble de l’année en cours.

Nous vous recommandons de tout mettre en œuvre pour que votre assurance soit souscrite avant le 22/12. Ainsi vous serez assuré de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôts.

Vous pouvez réaliser une simulation en moins de 3 minutes pour découvrir de quel montant vous pourrez économiser, auprès du courtier en assurance Yago !

Et après ?

Vous ne pouvez malheureusement pas souscrire à deux contrats d’Épargne Pension.

Si vous avez atteint le plafond de cotisation annuel, il faut alors songer à souscrire une Épargne Long Terme (ELT) qui vous permettra de compléter votre épargne. En effet, avec une Épargne Long Terme, vous pourrez cotiser plus pour économiser plus !

Vous êtes intéressé par l’épargne-pension ou vous avez des questions ? N’hésitez pas à faire une simulation sur yago.be ou contacter un expert YAGO, le premier courtier digital de Belgique, pour vous conseiller.