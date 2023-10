Comment la pension permet d’optimiser les revenus des indépendants ?

Les produits d’assurance-vie regroupent diverses solutions d’épargne et de placement destinées à constituer une épargne pendant la vie active. Ces produits offrent la possibilité de se constituer une pension complémentaire en plus de la pension légale. En effet, en tant qu’indépendant, la pension légale est 2 fois moins importante que celle d’un salarié. Il est donc nécessaire de souscrire à une épargne pension.

Pour encourager les indépendants à souscrire à ces produits d’épargne, l’Etat octroie des avantages fiscaux conséquents. Vous pouvez compter jusqu’à 50 % d’économie d’impôts sur le montant investi en assurance pension, en investissant votre argent dans ces produits financiers plutôt qu’en se versant un salaire (beaucoup plus taxé).

II. Les différents types de pension pour les indépendants

a. La PLCI

La Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI) s’adresse à tous les indépendants, quel que soit leur statut.

Il existe 2 types de PLCI :

La PLCI ordinaire

La PLCI sociale. Elle permet d’avoir une protection complémentaire sur les revenus

Pour avoir droit à la PLCI, il faut être résident belge et être indépendant en société, à titre principal ou à titre complémentaire.

Il y a plusieurs avantages fiscaux à souscrire une PLCI :

Déduction des primes à titre de charges professionnelles . En effet, les primes PLCI sont déductibles à 100 % !

Très faible taxation. La PLCI est le “mode de rémunération” le moins taxé en Belgique (avec une taxation totale de 16 % si vous prenez votre pension à l’âge légal).

b. L’EIP

L’engagement individuel de pension (EIP) est une formule de pension spécifique aux dirigeants d’entreprise. C’est un avantage extralégal que vous pouvez adapter à vos besoins et à votre situation, car il vous offre une grande flexibilité. Dans cette situation, c’est l’entreprise qui verse des montants mensuels, trimestriels ou annuels pour l’EIP.

L’EIP est accessible à tous les indépendants travaillant par l’intermédiaire d’une société. Toutefois, les entrepreneurs individuels ou indépendants ayant une activité secondaire ne sont pas éligibles.

Les avantages fiscaux de l’EIP sont les suivants :

C’est la société qui paie les primes

Les primes sont déductibles comme frais professionnels pour l’entreprise.

La taxation finale du capital est également intéressante (elle varie entre 15 et 22 %)

III. Quels sont les acteurs qui peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité ?

Gérer sa fiscalité peut se révéler être une tâche difficile. Il est donc intéressant de s’entourer des bons professionnels dont le métier est de vous aider à économiser de l’argent.

Un expert-comptable, comme Billy. tech , permet de gérer sa fiscalité et son portefeuille.

Un courtier en assurance permet de choisir le produit d’assurance-vie qui correspond à sa situation. Yago , courtier digital, compare les meilleurs produits du marché et accompagne le client dans ses besoins pour la meilleure optimisation fiscale possible.

Grâce à l’épargne pension et aux conseils avisés des experts, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de mécanismes d’optimisation fiscale intéressants, leur permettant de constituer une épargne pour leur retraite tout en réduisant leur charge fiscale. Il est donc essentiel pour les indépendants de se renseigner sur ces solutions et de prendre les mesures nécessaires pour préparer au mieux leur avenir financier. Plus d’informations sur le site de yago.be.