Fromage cherche vin : nos experts créent les meilleurs accords

Lieve (experte en vins chez ALDI) : « Les vins et les fromages d'une même région ont souvent des saveurs similaires. Il est donc plus facile de les associer. Ainsi, un vin français se marie plus facilement avec des fromages français. Dans la mesure du possible, choisissez un vin blanc ou un vin mousseux. Si vous préférez le rouge, optez pour un pinot noir léger. »

Les 5 meilleures associations selon nos expertes :

1. Brugge Blomme x Côtes du Rhône blanc

« Le ‘Brugge Blomme’ est un fromage belge de pure souche. Il a une croûte fleurie et est affiné dans une cave à fromage humide. C'est ce qui lui confère sa saveur délicate et veloutée. Le vin blanc Côte du Rhône se distingue quant à lui par ses agréables accents acidulés. Cela permet d'équilibrer l'onctuosité de ce fromage. Les deux forment ainsi une véritable équipe de choc. »

2. Brie de Meaux x Champagne Brut

« Le Brie de Meaux AOP est un fromage blanc français au lait cru de vache. Il trouve ses origines dans les villes de Brie et de Meaux. Ce fromage appartient à la catégorie des fromages à pâte molle et à moisissure blanche et sa saveur est un peu plus riche que celle d'un brie ordinaire. En matière d'accord, vous pouvez choisir un vin mousseux qui s'harmonise avec le caractère crémeux du fromage. Du champagne, par exemple. Comme ce brie est fabriqué à deux pas de la région de Champagne, ce fromage et ce vin mousseux sont parfaitement complémentaires. »

©Aldi

©Aldi

3. Rochebaron x Monbazillac

« Le ‘Rochebaron’ est un fromage bleu à pâte molle de la région des Monts du Velay, en Auvergne. Ses fines nervures bleues se développent au cours d'une maturation de trois semaines. La croûte est ensuite frottée avec de la cendre pour en stopper son développement. Accompagnez ce fromage d'un vin rouge corsé ou d'un vin blanc liquoreux. Un divin Monbazillac, par exemple. Derrière un nez de miel, d'abricot et de raisin sec, il cache aussi une pointe d'agrume. C'est le choix idéal pour accompagner le fromage bleu. »

4. Iberico x Rosé prosecco Grande Alberone DOC

« L'iberico est un fromage espagnol à pâte dure fabriqué à partir de lait de vache, de chèvre et de brebis. Vous pouvez parfaitement l'accompagner d'un verre de bulles italiennes. Le prosecco est un vin mousseux légèrement doux qui se marie bien avec les fromages salés tels que l'iberico espagnol ou le parmesan italien. »

©Aldi

©Aldi

5. Un plateau de divers fromages x Chardonnay-Viognier Coteaux de Béziers IGP

« Un plateau de fromages attrayant comprend aussi bien des fromages frais que des fromages à pâte molle, mi-dure, dure ou bleue. Un à deux fromages par variété suffisent. Versez un vin accessible et passe-partout pour accompagner toutes ces saveurs. Le Chardonnay-Viognier Coteaux de Béziers IGP, vieilli dans le bois, sera idéal. Les amateurs de rouge se régaleront avec un pinot noir ou un grenache. »

Servez toujours le vin adéquat avec le Guide des vins ALDI

Même sans avoir recours à nos expertes, vous pouvez trouver le vin parfait chez ALDI. Le Guide des vins en ligne est là pour vous aider. Cet outil pratique vous suggère le vin idéal sur base de trois simples questions. Indiquez le type de repas que vous prévoyez et votre budget, et le système vous proposera le vin rouge, le blanc, le rosé ou les bulles en adéquation. À tester sur le site www.aldiguidedesvins.be.

Envie d’une sympathique soirée « cheese and wine » ? Chez ALDI, vous trouverez des fromages et des vins de qualité à des prix avantageux.

*Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.