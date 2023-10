Évidemment, il n’existe pas de plateau de fromages sans fromage ! Pour un plateau de fromages rassasiant, prévoyez au moins 250 grammes de fromage par personne. Si vous êtes un petit groupe, il est préférable d'en acheter davantage afin de disposer d'un choix suffisant. Vous pourrez toujours consommer les restes dans vos tartines les jours suivants, ou les servir à l’apéritif.

Le secret d'un plateau de fromages réussi ? La variété ! Combinez les fromages à pâte dure et à pâte molle, choisissez des fromages blancs, jaunes et bleus et n'hésitez pas à acheter des variétés surprenantes. Après tout, une soirée fromage est le moment idéal pour découvrir de nouvelles saveurs et textures.

Pour vous mettre sur la voie, nous avons sélectionné nos fromages préférés dans l'assortiment d'ALDI. Avec ces huit références, vous allez pouvoir composer un plateau de fromages parfait.

- Watou (un fromage jaune à pâte mi-dure au caractère accessible)

- Chaumes (le célèbre fromage français crémeux et plein de saveur)

- Rochebaron (un fromage bleu prononcé à croûte comestible)

- Brugge Blomme (un fromage abordable et crémeux, fondant en bouche)

- Le Rouge Eigen Bodem (un fromage belge à croûte rouge délicieusement crémeux à l'intérieur)

- Iberico (un fromage espagnol savoureux fabriqué à partir de lait de vache, de chèvre et de brebis)

- Brie De Meaux (un brie à maturation très longue et donc très prononcé)

- Chèvre au miel (un fromage doux et sucré à la texture unique)

©Aldi

Comment décorer mon plateau ?

Une fois le fromage disposé sur le plateau, il ne manque plus que la décoration. La présentation doit être autant un plaisir pour les yeux que pour les papilles. Les raisins (frais et secs) feront toujours l’affaire et les confitures ajoutent également de la couleur à votre plateau.

Et pour aller plus loin, ajoutez aussi d'autres fruits. Les kiwis, les fruits de la passion et les fruits rouges ajouteront de la couleur à votre plateau, alors que les prunes et dattes séchées auront un goût délicieusement sucré avec les fromages légèrement plus prononcés. Éventuellement, vous pouvez également déposer une feuille de basilic par-ci par-là, pour attirer l’œil et parfumer le tout.

Faut-il ajouter du pain ?

Bien sûr, le pain doit être de la partie ! La tradition veut que l'on mange du pain lors d'une soirée « cheese and wine ». En fonction de vos invités, vous pouvez également prévoir une baguette de pain complet. Un pain de campagne non coupé peut également être original et délicieux. Vos invités peuvent alors choisir de le couper en tranches plus ou moins épaisses.

Si vous servez d'autres plats que votre plateau de fromages (c'est-à-dire si le fromage n'est servi qu'en entrée ou en dessert), vous pouvez remplacer le pain par des crackers ou des toasts. Votre plateau de fromages sera ainsi plus léger et vous pourrez continuer à profiter du reste du repas.

plateau fromage ©Aldi

Que boire avec un tel plateau de fromages ?

La réponse classique est évidemment : du vin !* Depuis des décennies, les Français dégustent leurs sublimes fromages avec un bon verre de blanc, de rouge ou de rosé. Lieve, experte en vins chez ALDI, partage ses recommandations pour une soirée « cheese and wine » réussie. « En général, les vins blancs se marient mieux avec le fromage. Toutefois, un vin mousseux peut aussi faire l'affaire. Un chardonnay californien vieilli dans le bois ou un côtes-du-rhône blanc frais conviendront tout aussi bien. Vous trouverez d'ailleurs ces deux types de vins dans la gamme d'ALDI. »

Ceux qui préfèrent éviter l’alcool peuvent déguster un verre de jus de fruits. La douceur du fruit se marie à merveille avec l'onctuosité du fromage.

Envie de composer votre propre plateau de fromages ? Chez ALDI, vous trouverez des fromages de qualité à des prix avantageux.

* Notre savoir-faire se déguste avec sagesse