Le terroir sublimé

“L’objectif de notre bistronomie, qui est labelisée “Table de Terroir”, est de proposer une cuisine raffinée mais gourmande, accessible à toutes les bourses. Le but est d’amener un maximum de plaisir à nos clients tout en faisant appel à une large majorité de produits locaux. Environ quatre-vingt à nonante au total… ”

La cuisine de Daniel Bormans se veut aussi variée, avec une carte qui change toutes les six semaines afin de suivre l’arrivage des produits et le rythme des saisons.

“Nous utilisons notamment la viande de la boucherie Boca à Héron, le beurre de la ferme Bayard, les légumes du maraîcher “Au pré Madame”, le safran de Cotchia avec lequel nous élaborons une glace au miel et safran, les petits gris de Namur et Warnant, les gins et vins belges… ”

Si la carte change souvent, certains plats remportent un succès particulier lorsqu’ils sont proposés : on pense notamment aux ris de veau et aux poissons : “Un héritage de mon expérience à la mer”, précise le chef. Les desserts, tous faits maison, sont eux aussi très appréciés. “Il ne faut pas oublier que je suis issu d’une famille de boulangers et qu’il en reste des traces… ”, sourit le chef. À noter, également, que la cuisine de Chamarel est flexible pour les intolérants et que les vins sont proposés en accord avec les mets.

©table deterroir

Quand l’expérience nourrit la créativité

Daniel Bormans n’est pas du style à se gratter la tête en se demandant ce qu’il va bien pouvoir proposer à la carte. “J’ai l’impression d’avoir acquis tellement d’expérience que les idées surgissent sans efforts… Ensuite, je procède par essais et erreurs mais je ressens les associations d’instinct… ” Cela n’empêche pas le chef de tirer parfois son inspiration d’un journal ou d’une émission télé. “Il est très important de pouvoir surfer sur la vague car la cuisine est en perpétuel mouvement. En trente ans, les techniques ont fortement évolué. Nous avons aussi plus facilement accès à de nouveaux produits qu’il s’agisse de poissons ou de légumes par exemple… Sans oublier les produits locaux qui constituent mon fil rouge”. Les produits frais issus du circuit court que Daniel Bormans privilégie sont, en outre, mis en valeur par des cuissons maîtrisées, un dressage soigné et une créativité sans cesse renouvelée.

©tabledeterroir

Un délice pour les yeux

Si la cuisine de Daniel Bormans se veut avant tout de terroir et gastronomique, elle se distingue tout autant par sa décoration d’assiette. Les créations du chef se dégustent en effet autant avec les yeux qu’avec la bouche. Un détail qui fait toute la différence même si la qualité des produits demeure primordiale.

Un menu trois services (trois entrées et trois plats au choix + dessert) est proposé au prix démocratique de 45 euros. “Rester accessible à tous est l’une de nos priorités”, note le chef. Une bistronomie à découvrir dans un cadre à la fois cosy et intimiste, au cœur de Hannut.

©tabledeterroir

En cuisine depuis l’âge de… 12 ans

Issu d’une famille de boulangers, Daniel Bormans a commencé l’école hôtelière à 12 ans. “J’avais le choix avec la boulangerie, comme mes parents, mais j’ai tout de suite préféré la restauration car les produits étaient beaucoup plus variés”. Tout au long de sa scolarité, Daniel Bormans travaille en parallèle pour des traiteurs ou des restaurants, notamment à la Côte, pendant les vacances. Son diplôme en poche, il commence sa carrière à Bruxelles dans plusieurs maisons (parfois étoilées) puis il dirige la cuisine d’un hôtel dès l’âge de 23 ans, puis d’un second (à Dinant cette fois). Il revient ensuite travailler dans un établissement bruxellois pendant neuf ans. “À ce stade, je me suis dit que j’étais suffisamment mûr pour ouvrir mon propre restaurant, ce que j’ai fait avec mon épouse mauricienne Désirela Rose. Le nom du restaurant, “Chamarel”, désigne d’ailleurs un lieu-dit à l’île Maurice. ”

Quel est l’intérêt de fréquenter un restaurant labellisé “Table de Terroir” ?

· Consommer local et de saison

· Assurer une juste rémunération des producteurs

· Favoriser une approche durable du secteur HoReCa

· Réduire l’empreinte carbone de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

· Favoriser la diversité gastronomique et régionale

· Stimuler l’économie locale et renforcer les communautés

· Découvrir les spécialités de son terroir

Infos : www.tabledeterroir.be