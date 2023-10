Antica Namur Fine Art Fair : éclectique et moderne

En 46 ans, l’événement a évolué d’une foire d’antiquités vers le “Fine art”, avec des tableaux et des objets d’art du 18 au 21ème siècle. Nous entendons évoluer et représenter les tendances actuelles et les goûts des acheteurs. L’une des particularités est l’éclectisme de la foire, avec une grande variété de galeries proposant tableaux anciens, modernes et contemporains, du mobilier ancien et vintage, sculptures, objets d’art, argenterie et bijoux. On balaie les grandes tendances et les époques dans un large éventail de budgets. Les galeries et antiquaires y sont particulièrement variés et s’adressent à tous les types d’acheteurs.

Quel type de public attirez-vous ?

La Belgique est un pays de collectionneurs, et donc un bon public pour une foire de renommée telle qu’Antica Fine Art Fair. Pour le reste, nous attirons des visiteurs de 35 à 80 ans, à la fois belges et étrangers, mais aussi tout un panel de décorateurs internationaux.

Comment sélectionnez-vous les galeries présentes ?

Nous les départageons d’abord selon les spécialités choisies (mobilier, peinture, bijoux…). Ensuite, nous sélectionnons en parallèle la qualité des galeries sur base d’un dossier qui doit être accepté par notre comité d’experts.

Nous accueillons également, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, les musées namurois, auxquels nous servons de vitrine pour exposer une partie de leurs œuvres.

©antica

On peut donc affirmer qu’Antica Namur Fine Art a acquis une notoriété internationale ?

Oui, tout à fait… 65 % des galeries restent belges, mais on retrouve également des galeries luxembourgeoises, françaises, espagnoles, italiennes, hollandaises, allemandes et suisses. Nous attirons de nombreux visiteurs étrangers.

Quelles sont les tendances actuelles ?

Même si ces dernières années, la tendance penche en faveur des tableaux modernes et contemporains, le mobilier de qualité demeure une caractéristique particulièrement attractive pour nos clients à Antica Namur. Les acheteurs privilégient de plus en plus la qualité des œuvres d’art.

©antica

Un autre point fort à mentionner ?

Oui, pour améliorer l’expérience du visiteur, nous proposons un parcours digital. La thématique de cette année est Iconic, elle met à l’honneur les œuvres qui ont marqué leur courant. Une manière ludique d’entrer dans la multiplicité des champs de l’art et d’en découvrir tous les secrets.

Comment s’articulera la foire d’un point de vue spatial ?

120 galeries seront présentes sur une surface de 10 000 m². Le parcours sera très agréable grâce à une scénographie dynamique et confortable pour le visiteur comprenant des restaurants et un bar à champagne. On peut y passer une journée entière et y baigner dans l’esthétique et le raffinement.

Avis d’experts

25 experts sont en charge du contrôle de la marchandise avant l’ouverture des portes. Durant toute la période de la foire, deux experts se tiennent à la disposition du public pour l’informer et le conseiller. Ils peuvent aussi délivrer les certificats d’authenticité des pièces présentées (seuls les objets exposés seront toutefois expertisés par les experts).

©antica

En pratique

Dates : du samedi 11 novembre au dimanche 19 novembre 2023.

Preview : jeudi 9 novembre de 14h à 22h (sur invitation)

Vernissage : vendredi 10 novembre de 14h à 22h (sur invitation)

Foire : du samedi 11 novembre au dimanche 19 novembre 2023

Horaires : En semaine : de 13h à 19h En week-end : de 11h à 19h.

Lieu : Namur Expo – Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5 000 Namur.

Accessibilité :

En voiture : prendre la sortie 13 de l’autoroute E411 Bruxelles-Luxembourg ou prendre la sortie 12 de l’autoroute E42 Mons-Liège.

En transport en commun : vous pouvez prendre le train jusqu’à la gare de Namur. Namur Expo se trouve à 10 minutes à pied de la gare (fléchage).

Prix : ticket jour, 20 euros online et un tarif préférentiel en semaine de 10 euros.

Infos : www.antica.be