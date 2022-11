"16 Psyché", l'astéroïde qui pourrait rendre chaque habitant de la Terre très riche

Aller chercher des ressources dans l'espace pour enrichir chaque citoyen? Cela fait rêver. Une mission prochaine de la NASA pourrait pourtant, si elle aboutissait, conduire à un tel scénario. L'agence spatiale américaine a en effet étudié un astéroïde, nommé "16 Psyché", qui revête une valeur inestimable.

Selon Forbes, "16 Psyché" est un astéroïde de 226 kilomètres de large qui pourrait contenir un noyau de fer, de nickel et d'or d'une valeur de... 10.000 quadrillions d'euros. Si cette somme était répartie parmi la population mondiale, chaque personne recevrait environ... 1,4 milliard d'euros!

Si la NASA avait déjà prévu en 2019 d'envoyer une mission non habitée vers "16 Psyché" en 2022, l'agence vient d'annoncer que suite à des problèmes de développement et de logiciel, ce lancement serait reporté au 10 octobre 2023. Mais il faudra encore 6 ans, jusqu'en août 2029, pour que la mission n'arrive réellement sur l'astéroïde, situé entre Mars et Jupiter.

Comme le relaie HLN, il ne faut toutefois pas s'enflammer. Car la mission première sera d'abord de l'exploration, pas de l'exploitation. Ensuite, l'astéroïde ne peut produire des quantités astronomiques que s'il est complètement amené sur Terre, découpé et traité. Or, amener "Psyché 16" sur notre planète est impossible. Cela pourrait peut-être se faire par étapes avec des missions minières très coûteuses, mais cela aussi, c'est dans le futur.