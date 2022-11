Les dirigeants du monde ne peuvent plus tourner le dos à la question des "pertes et préjudices" climatiques

Elizabeth Wathuti est une jeune militante écologiste kényane. Fondatrice de la Green Generation Initiative, elle est considérée comme l’une des jeunes femmes africaines les plus influentes par le "Time Magazine". Nous l’avons rencontrée à l’occasion d’un événement organisé récemment par le CNCD 11.11.11 à la Chambre des représentants pour débattre des enjeux des "pertes et préjudices" irréversibles provoqués par les dérèglements climatiques dans les pays les plus vulnérables.