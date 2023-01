Le dernier astronaute de la mission Apollo 7 est décédé à l'âge de 90 ans

M. Cunningham était l'un des trois astronautes à bord de la mission Apollo 7 de 1968, un vol spatial de 11 jours qui a permis de diffuser des images télévisées en direct alors que le vaisseau était en orbite autour de la Terre, ouvrant ainsi la voie à l'alunissage moins d'un an plus tard. Les astronautes d'Apollo 7 ont même remporté un Emmy Award pour leurs reportages télévisés quotidiens depuis l'espace. Apollo 7 était la première mission spatiale habitée de la Nasa depuis la mort de l'équipage d'Apollo 1 dans un incendie lors d'un test en janvier 1967. Walter Cunningham a participé à Apollo 7 avec Walter Schirra et Donn Eisele. La mission étant un succès, la Nasa a décidé d'envoyer Apollo 8 en orbite autour de la Lune deux mois plus tard en prélude à l'alunissage historique d'Apollo 11 en juillet 1969.