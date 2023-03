Découvrez notre enquête interactive sur la pollution atmosphérique en mer du Nord

Un an durant, La Libre a enquêté sur le monde complexe et opaque du trafic maritime : Qui sont les armateurs qui polluent nos côtes ? Comment fonctionne l’avion révolutionnaire conçu par la Belgique pour les détecter ? Que peuvent les inspecteurs de la DG Navigation face aux navires étrangers de passage dans nos eaux ? Embarquez à bord de l’avion et suivez un cargo au large de nos côtes.