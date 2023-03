Près de 50 000 navires commerciaux passent chaque année dans les eaux maritimes belges, 150 000 dans l’ensemble de la mer du Nord. En hausse constante, ce trafic génère à lui seul près d’un quart des émissions européennes d’oxyde d’azote (NOx) et 12 % des émissions d’oxyde de soufre (SOx), tous secteurs économiques confondus.

Or, ces polluants ont de graves effets sur la santé et l’environnement : on estime à 40 000 le nombre de décès prématurés provoqués chaque année en Europe par les émissions liées au trafic maritime, ce qui coûterait à la société plus de 65 milliards de dollars par an. Rien que pour l’azote, ses émissions auraient provoqué plus de 64 000 décès prématurés en Europe en 2020, dont 1 100 en Belgique.

Des zones de contrôle

En 2008, l’Organisation maritime internationale (OMI), qui réunit 174 États membres au sein des Nations Unies, a donc créé des “zones de contrôle des émissions”, imposant des limites en matière d’émissions de NOx et SOx aux navires commerciaux. La mer du Nord est l’une d’entre elles : tous les navires commerciaux qui y circulent ne peuvent avoir plus de 0,1 % de soufre dans leur carburant, et sont soumis à des limites d’émissions d’azote qui dépendent du design et de la vitesse du moteur.

Mais à l’heure actuelle, la législation et sa mise en application demeurent terriblement lacunaires. Très peu de contrôles sont effectués, et une large marge de manœuvre est encore laissée au secteur maritime pour déclarer et limiter ses émissions. Durant un an, la Libre a épluché les bases de données dans lesquelles sont consignées ces infractions et enquêté au cœur de ce système flou et opaque, où enjeux commerciaux, sanitaires et climatiques s’entrechoquent.

Enquête en mer du Nord ©Raphaël Batista

Ce reportage a été réalisé avec le soutien du Fonds pour le journalisme.