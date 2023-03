Invisible et mobile, la pollution atmosphérique est, par nature, extrêmement difficile à établir. En 2015, la Belgique s’est toutefois dotée d’un outil inédit pour traquer les émissions des navires : l’avion renifleur. Un petit bimoteur récupéré auprès de l’armée de l’air par l’Institut Royal des Sciences Naturelles (IRSNB), équipé de capteurs capables de “renifler” les panaches de fumée des navires dans les eaux belges, afin de déterminer leur composition en oxyde de soufre (SOx), oxyde d’azote (NOx) et en carbone noir.

Depuis 2016, cet avion renifleur a procédé à 6975 “reniflages”, qui ont conduit au signalement de 455 navires en violation de la législation sur le soufre. Cela ne représente qu’une portion congrue du nombre total des navires de passage dans les eaux belges, mais permet de cibler et réduire considérablement les inspections effectuées. Depuis la mise en service de cet avion, plus de 41 % des infractions détectées par les autorités l’ont été sur base d’un de ses signalements.

Des relevés à titre indicatif

Problème : ces relevés ne sont utilisés qu’à titre indicatif. Ils ne constituent aucunement une base légale pour lancer une procédure judiciaire. Les alertes de l’avion ne sont pas toujours suivies d’une inspection, et lorsque c’est le cas, le délai peut demeurer extrêmement long. Au total, plus de 42 % des navires en infraction détectés par l’avion ont été inspectés… plus de six mois après leur détection. De quoi leur laisser largement le temps à l’équipage de se mettre en conformité et échapper à toute sanction.

Enquête en mer du Nord ©Raphaël Batista

Ce reportage a été réalisé avec le soutien du Fonds pour le journalisme.