Des consignes pour les canettes et bouteilles en plastique ? Oui, mais à l’échelle belge

Pour l’heure, une étude a été réalisée et elle propose trois modèles différents (voir par ailleurs) pour lesquels les membres du comité de pilotage seront amenés à trancher. “L’idée est de se prononcer pour le mois de juillet 2023”, explique encore la ministre qui l’assure : “Je n’ai pas de position définie pour l’un ou l’autre système. Il est nécessaire de réfléchir à toute une série de conséquences avant de se positionner. J’invite d’ailleurs tout le monde à avoir la position la plus rationnelle possible et à agir sans idéologie”.

Un facilitateur flamand

La ministre considère aussi que ce travail préliminaire “de sonder tous les acteurs est fondamental pour déterminer les critères qui orienteront la décision finale”.

Pour mener à bien ce travail qui rassemble de très nombreuses personnes, un facilitateur (flamand) a été recruté. Luc Wittebolle est consultant, sa mission doit permettre de mettre en lumière les différents aspects du projet dont il faudra tenir compte. “Il y a un aspect environnemental bien entendu mais aussi un aspect social et un aspect économique. Plus le système sera simple à comprendre et plus il y aura une acceptation au sein de la population. L’aspect économique est important parce qu’il devra permettre de calculer le coût final d’un système de consignes pour toutes les parties prenantes.”

Il y a quelques mois, la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA) avait, faisant fi du travail de réflexion auquel elle participe, annoncé sa préférence pour un système de consignes digitales. Néanmoins, malgré cette sortie, “je constate que la Flandre reste à bord et continue à travailler avec nous. Je précise pour ma part que je n’ai aucune religion sur le sujet. Bien malin, selon moi, celui qui peut déjà dire, quel est le meilleur système”, insiste Céline Tellier.

Elle rappelle encore que l’enjeu environnemental de la mise en place d’une consigne pour les canettes et bouteilles en plastique est primordial. “Les déchets sauvages polluent les sols et les rivières. Cela touche aussi le monde agricole puisque les cultures et le bétail sont confrontés à des restes de métaux liés aux canettes qui ont été jetées dans la nature”. Il faut aussi savoir que chaque année, le coût de la gestion de ces déchets sauvages représente 87 millions, soit “25 euros par habitant, ce n’est pas rien”.

Des expériences pilotes au succès mitigé

Quant aux expériences pilotes qui ont été menées sous la précédente législature par le ministre Di Antonio (CDH), “elles ne sont pas concluantes, leur succès est mitigé en raison, surtout, de problèmes techniques. C’était un système complexe pour lequel, les gens devaient notamment prendre la peine de se déplacer afin de récupérer une prime de retour”.

Précisons enfin que si la décision quant au système à mettre en place est prise en juillet 2023, on peut s’attendre à ce que ces consignes sur les canettes et bouteilles en plastique soient une réalité en 2025. “Les premiers décrets pourront même être votés sous cette législature”, conclut Céline Tellier.