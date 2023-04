Une orque relâchée après 50 ans en captivité : "Les gens qui s'attendent à une sorte de "Sauvez Willie" vont être déçus"

©Alie Skowronski/Miami Herald

Cette orque de 56 ans est ainsi devenue la plus grosse attraction de l'Aquarium marin de Miami, en Floride.

Après 50 ans de captivité, la voix des défenseurs des animaux a été entendue.

Lolita vit depuis des décennies dans un bassin de 26 mètres sur 11 mètres à l'Aquarium marin de Miami, un espace anormalement petit selon les défenseurs des animaux qui condamnent les actions de l'aquarium.

Mais le 30 mars, l'aquarium a annoncé s'apprêter à renvoyer Lolita dans son habitat, un processus fastidieux qui prendra cours dans les deux prochaines années.

Originaire de l'océan Pacifique nord, l'orque pourra retrouver les siens. Jim Irsay, propriétaire d'une équipe de football et mécène finançant le déplacement de Lolita, s'en réjouit déjà, comme le rapporte la BBC : "Je suis ravi de participer à son voyage. C'est une créature très résistante. C'est incroyable. Depuis que je suis tout petit, j'aime les baleines".

Jason Colby, historien de l'environnement, tient néanmoins à avertir les détracteurs du projet qui soutiennent que, après tant d'années en captivité, il serait dangereux pour l'orque de retourner à la nature qui peut s'avérer cruelle. "Je crains que lorsque les gens verront qu'elle a été ramenée à la maison, ils s'imagineront qu'il s'agit d'une sorte de "Sauvez Willy", où elle nage et retrouve sa famille. Je ne peux pas imaginer que cela se produise", a-t-il déclaré. En effet, en raison de son âge avancé et de ses nombreuses années en captivité, Lolita serait incapable de se nourrir seule et aurait beaucoup de mal à retourner à la vie sauvage, d'après l'historien de l'environnement.

Selon Jason Colby, Lolita sera donc probablement placée dans un enclos marin pour "sentir ses eaux natales et se reconnecter au groupe dont elle a été séparée" pour les derniers instants de sa vie.

Selon l'historien, cela resterait une victoire puissante et symbolique : "Si son retour incite les gens à s'engager à faire en sorte que cette famille d'orques ait un endroit sain où vivre, ce sera un grand succès."