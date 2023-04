Encelade, Europe, Ganymède… Ces étranges lieux du système solaire qui pourraient abriter la vie

Le système solaire. ©Wikipedia

Et ce en raison des connaissances récoltées sur notre système solaire lors de l’envoi de nombreuses sondes (Galileo, Cassini…) mais aussi grâce à la découverte faite sur Terre que des organismes – dit extrémophiles – pouvaient vivre parfaitement dans des lieux inhospitaliers : sous la glace, à très grandes profondeurs, sans lumière, sans oxygène…. La capacité d’accueillir la vie ne dépend donc pas seulement de la place dans la “zone habitable”, c’est-à-dire la “bonne” distance d’une planète (ou d’une lune) par rapport au Soleil, et permettant – comme sur la Terre – de maintenir de l’eau liquide à la surface.

“Des mondes bien trop éloignés du Soleil pour faire partie de la zone habitable peuvent néanmoins développer sous leur surface des environnements qui pourraient conduire à l’apparition et à la préservation de la vie”, explique ainsi l’astrobiologiste Nathalie Cabrol (Seti), auteure de A l’aube de nouveaux horizons.

Pour que la vie telle qu’on la connaît (basée sur la chimie organique : des molécules qui contiennent du carbone lié à l’hydrogène) ait la capacité de se développer (rien ne dit évidemment qu’elle le fasse vraiment), il faut qu’au moins quatre conditions soient réunies : la présence d’eau liquide, la stabilité de l’environnement sur de longues échelles de temps, la présence d’une source d’énergie et enfin la disponibilité en nutriments. “Les nutriments sont des éléments chimiques piégés dans des minéraux, formant eux-mêmes des roches. Donc idéalement, on cherche des environnements où l’eau liquide est en contact avec de la roche”, précise l’astrobiologiste Emmanuelle Javaux (ULiège).

Selon les scientifiques, Europe -l’une des 67 lunes de Jupiter- est «l’endroit de notre système solaire où il est actuellement le plus probable de trouver de la vie » en dehors de la Terre. ©AFP

Europe, lune de Jupiter recouverte d’une couche de glace, est a priori un enfer : exposé aux radiations mortelles émises par Jupiter, à sa surface, un astronaute en combinaison spatiale ne survivrait pas plus de 15 minutes. Toutes molécules seraient aussi détruites instantanément. Et pourtant, elle réunit toutes les conditions citées plus haut.

“Sous la couche de glace à l’extérieur, il y a un océan d’eau liquide salée, avec en dessous de la roche, pour les nutriments. Pour la source d’énergie, le Soleil est très loin, ce serait donc surtout du réchauffement du à une sorte de malaxation que Jupiter exerce sur la lune par la force de gravité, mais aussi peut-être par des activités hydrothermales dans le fond de l’océan, décrit Emmanuelle Javaux. On réunirait des conditions nécessaires pour l’habitabilité telle qu’on la comprend actuellement – il y a peut-être d’autres conditions nécessaires : la Terre a d’autres conditions qu’on ne connaît pas ailleurs dans le système solaire. Mais c’est ce qui est intéressant avec cette mission Juice : il s’agit d’aller voir des endroits en dehors de la zone habitable classique pour étudier si ces lieux- des lunes glacées avec un océan sous la surface – peuvent vraiment être habitables et développer une chimie organique qui pourrait mener à une forme de vie.”

Flux de chaleur et poches d'eau

”Europe a donc son océan souterrain, des geysers aussi et des éléments de l’océan souterrain qui remontent à la surface, qu’on va être capable d’échantillonner, relève Nathalie Cabrol. Ce qui est intéressant, c’est que Juice sera suivie par la mission de la Nasa - Europa Clipper pourra détecter des molécules signatures de la vie, NdlR – et ces deux missions vont se compléter afin d’essayer de comprendre quelle est l’habitabilité de ces petites lunes.”

Si vie il y a, il pourrait s’agir de vie microbienne (active, non fossile), présente par exemple dans l’océan ou dans les geysers, dans des poches d’eau dans la glace, ou dans des grains de glace éjectés à la surface. Les instruments de Juice vont ainsi pouvoir détecter les flux de chaleur (activité hydrothermale), l’éventuelle présence de poches d’eau dans la glace, le recyclage d’éléments chimiques dans l’océan…

Des trois lunes qui seront visitées par Juice, c’est certes Europe qui a “le plus grand potentiel” pour l’habitabilité, confirme la planétologue Inès Belgacem, chercheuse à l’Agence spatiale européenne. Mais pour elle, “Ganymède n’est pas hors course”, car il est possible aussi qu’on y trouve une source d’énergie. Par ailleurs, “on y trouve la couche de glace extérieure, puis, l’océan puis encore de la glace haute pression. La glace à haute pression “isole” l’océan de la roche mais des études ont montré qu’il peut quand même y avoir des échanges. Ce sont des choses qu’on va raffiner avec les modèles et qu’on va pouvoir étudier avec Juice.” Callisto en revanche n’a pas de source d’énergie.

Image fournie en 2003 par la Nasa montrant les quatre lunes galiléennes de Jupiter: Io, Europe, Ganymède et Callisto. ©NASA/AFP/Archives

Outre Europe, l’endroit le plus intéressant pour la recherche d’une vie potentielle parmi ces nouveaux mondes aux extrémités du système solaire semble être Encelade, lune de Saturne ressemblant à une grosse boule de neige striée. “Europe autour de Jupiter et Encelade autour de Saturne constituent un peu le même genre d’environnement : des petites lunes glacées, nous décrit Nathalie Cabrol. Encelade est particulièrement intéressante : elle est toute petite (500 km de diamètre) mais elle fait partie de ces mondes-océans découverts. Elle possède un océan sous la surface de la glace, avec des geysers et des molécules organiques qui sont envoyées dans l’espace, qu’on n’a plus qu’à récolter et analyser !.”

La sonde Cassini a en effet pu déterminer que ces geysers contenaient des molécules organiques. “Ce ne sont pas encore des signes de vie. Mais on sait donc qu’une chimie organique peut se passer dans cet océan”, souligne Emmanuelle Javaux.

Encelade, la lune de Saturne, est un petit corps glacé ©Nasa

Parmi les “candidats les plus prometteurs à la découverte de la vie dans le système solaire externe”, à Encelade et Europe, Nathalie Cabrol ajoute aussi Titan, plus grand satellite naturel de Saturne : “Titan est une “terre au frigidaire” et constitue peut-être notre chance de pouvoir étudier la vie telle qu’on ne la connaît pas, parce que c’est le seul monde dans notre système solaire, autre que la Terre, qui possède des mers, des lacs et des rivières en surface. Sauf que ce sont des mers et des lacs de méthane et pas d’eau. Il y a par ailleurs aussi un océan d’eau salée sous la surface de Titan (qui pourrait être en contact avec le noyau de roche et de glace). C’est un monde extrêmement complexe. La mission Dragonfly qui va partir à la fin de cette décennie pour aller voir ce qui s’y passe pourra nous apprendre beaucoup de choses”.

Nathalie Cabrol imagine par exemple une vie en surface utilisant le méthane liquide plutôt que l’eau comme solvant. Les molécules du vivant, dans ce froid intense, pourraient aussi se passer de membrane et utiliser l’environnement glacial pour s’assembler.

Cette image composite montre une vue infrarouge de la lune Titan de Saturne depuis le vaisseau spatial Cassini de la NASA, acquise lors du survol du "T-114" de la mission le 13 novembre 2015. ©Nasa

L’intérêt pour ces mondes exotiques ne signifie pas que Mars est mise de côté. Elle pourrait ainsi abriter des traces de vies fossiles, souvenirs de l’époque très lointaine où Mars était aussi habitable que la Terre, ou même de la vie actuelle, dans l’eau liquide sous la surface, car celle-ci est absolument inhabitable.