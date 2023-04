"Le grain de beauté a grandi, est devenu plus foncé. J’ai consulté un dermatologue. Et là, boum : mélanome" : le soleil, un ami dangereux

De retour en Belgique, et alors que son père apprend qu’il a développé un cancer de la peau, “j’ai commencé à faire des self check régulièrement, poursuit-il. Un jour, j’ai remarqué un nouveau grain de beauté qui est apparu sur l’omoplate gauche. De mois en mois, il grossissait. Puis, il est devenu plus foncé. Je me suis rendu chez un dermatologue et là, boum : mélanome. Heureusement diagnostiqué en phase horizontale. Il n’empêche qu’on m’a enlevé un fameux bifteck dans le haut du dos”. Son message est limpide. Aux jeunes en particulier, il dit : “surtout, protégez-vous du soleil et examinez régulièrement votre peau”.

L'affiche de la campagne Euiromelanoma 2023. ©D.R.

Le soleil, un ennemi encore plus dangereux pour les jeunes

C’est précisément à ce jeune public, les adolescents, que s’adresse cette année la campagne de dépistage du mélanome, Euromelanoma. Et pour toucher plus spécifiquement cette cible, une BD signée Mario Boon, le dessinateur, Thomas Maselis, dermatologue et cofondateur d’Euromelanoma et Meg Heidbuchel, également dermatologue, a été réalisée pour le compte de l’asbl Euromelanoma. Intitulée “Sunny Side Up : le soleil, un ami dangereux”, cette BD raconte l’histoire de Caro, une jeune femme, dont la maman, Jackie, aimait lézarder sur les plages ensoleillées en rêvant de Saint-Tropez. Son plus grand bonheur : “soigner son bronzage” aux côtés de Sunny.

Puis, un “beau” jour, cet amour immodéré pour l’astre solaire la gratifie d’un inéluctable mélanome. Alors que sa mère se bat contre un cancer métastasé, Caro, exagérément exposée dans l’enfance, s’entend dire par une tatoueuse “ouille, ce grain de beauté (dans le dos) a l’air vilain”. Et de fait, “cette petite tache trop asymétrique et ses différentes teintes “ne plaisent pas à la dermatologue, qui décide aussitôt de l’exciser.

L’importance d’un dépistage précoce

”Dépistés à temps, tous les cancers de la peau peuvent être traités”, a souligné le Dr Thomas Maselis, dermatologue, lors du lancement, mardi, de la campagne de sensibilisation et de la BD (*). Cette année, pour sa 24e édition, Euromelanoma a choisi de s’adresser plus particulièrement aux jeunes. “Les adolescents n’écoutent pas toujours ce qu’on leur dit, sourit le dermato, et par cette BD, nous espérons les toucher.” D’une étude menée auprès de quelque 400 000 Européens, il ressort qu’attraper des coups de soleil graves avant l’âge de 18 ans augmente de près de 20 % le risque de développer des lésions suspectes à l’âge adulte.”

”Dans l’ensemble, les adolescents d’aujourd’hui semblent se soucier davantage de leur santé que les générations précédentes, intervient le Pr Véronique del Marmol, dermatologue et présidente d’Euromelanoma. C’est fantastique, mais persiste encore le problème d’une protection insuffisante contre les effets des rayons UV. Le cancer de la peau est l’une des rares formes de cancer que l’on peut remarquer soi-même. […] Il faut donc se focaliser sur les dangers de l’exposition au soleil des enfants et des adolescents.”

Quelques planches de la BD "Sunny Side up! Le soleil, un ami dangereux" ©D. R.

(*) La BD “Sunny Side Up : le soleil, un ami dangereux” est en vente dans les magasins de BD à un prix variant de 8 à 10 euros.

Le cancer de la peau en quelques chiffres

Chaque année, on dénombre quelque 46 000 nouveaux cas de cancer de la peau en Belgique. Les dermatologues dépistent de plus en plus des tumeurs cutanées parmi toutes les tranches d’âge, y compris les jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Une enquête récente a révélé que seul un jeune sur dix (11 %) entre 16 et 25 ans sait comment faire attention lors d’un examen de sa peau. Chez les adultes, ils sont 16 %.

Seulement 13 % des répondants appliquent toujours suffisamment de la crème solaire, 11 % se couvrent toujours la peau et la tête le mieux possible et 8 % restent au maximum à l’ombre ou à l’intérieur.

En revanche, les parents protègent bien leurs enfants : 68 % d’entre eux leur appliquent de la crème lors des journées ensoleillées.

La fréquence à laquelle nous faisons contrôler notre peau est faible. Un Belge sur trois (29 %) ne se fait jamais ausculter en vue de détecter des taches suspectes. La moitié des Belges (50 %) n’a encore jamais consulté un dermatologue afin de faire examiner une tache étrange. Ce sont principalement les jeunes (21 % des 16-25 ans) qui indiquent avoir des taches suspectes, mais ne vont pas les montrer à un médecin.

Un Belge sur cinq (19 %) se rend cependant régulièrement chez le dermatologue et un tiers d’entre eux (31 %) en a déjà consulté un 1 fois.

Selon les estimations, l’incidence du cancer de la peau augmentera de 85 % à travers le monde avant 2040.

À propos d’Euromelanoma

Présent dans 33 pays, Euromelanoma est un réseau engagé de dermatologues européens ayant pour ambition de sensibiliser au cancer de la peau. Pour y parvenir, il mise fortement sur l’information et la sensibilisation du grand public. D’autre part, les dermatologues partagent leurs connaissances et leurs expériences scientifiques avec le secteur des soins. Ils collaborent également avec les décideurs politiques afin de garantir que les traitements des cancers de la peau soient totalement reconnus et pris en charge par les systèmes de santé. Euromelanoma a été fondé en 1999 par six dermatologues belges.