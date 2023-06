”Cet acte de terrorisme constitue l’impact le plus important sur les écosystèmes naturels d’Ukraine depuis l’invasion du 24 février”

À lire aussi

Elle poursuit : “il existe déjà des preuves d’une énorme quantité de poissons morts en amont et avec la baisse du niveau d’eau dans le réservoir, cela ne fera que croître. En aval, il y avait des zones pour la migration des oiseaux qui sont à présent sous l’eau. Il y a aussi de beaux endroits pour les loisirs avec des prairies, des forêts, etc. C’est désormais sous eau et cela restera pollué pendant de nombreuses années. On peut dire que tous les écosystèmes qui s’étaient implantés au cours des 70 dernières années seront détruits ou fortement endommagés. La grande quantité d’eau douce polluée aura également un effet néfaste sur la mer Noire”.

De leur côté, les scientifiques du Groupe ukrainien de conservation de la nature (UNCG), qui ont publié une première estimation des espèces touchées, estiment que “cette attaque terroriste” constitue le plus grand impact sur l’environnement depuis le début de l’invasion en 2022. Selon leurs calculs et modèles, les conséquences se manifesteront sur au moins 5 000 km² car elles sont de deux types : celles de l’assèchement du réservoir de Kahovka et les conséquences de l’inondation en aval du Dniepr. Et un des impacts majeurs de l’assèchement du réservoir sur la nature est celui sur les poissons – actuellement en période de frai- car le réservoir de Kahovka constituait l’habitat (et la nursery) d’une quarantaine d’espèces, dont 20 avec une importance industrielle. “Il faudra au moins 7 à 10 ans pour reconstituer ces stocks”, estiment le biologiste Oleksii Vasyliuk et ses collègues, qui craignent aussi que certaines espèces d’oiseaux qui nichent dans ces endroits (martins, sarcelles…) ne disparaissent. Sans oublier l’impact sur les mollusques et la possible arrivée d’espèces de plantes invasives.

Pour les zones inondées en aval du barrage détruit, impossible de quantifier avec précision l’étendue de la destruction de la faune car aucune recherche sur des catastrophes similaires n’a été menée en Ukraine, selon l’ONG. Il est vrai, qu’avant la construction du barrage, on se trouvait ici dans la plaine inondable du fleuve Dniepr. Mais “au cours des 90 dernières années, la plaine a été régulée avec la construction de six barrages et s’est peuplée d’animaux dépourvus de mécanismes efficaces pour échapper aux inondations. La montée rapide des niveaux d’eau dans les zones basses et surtout sur les îles ne laisse aucune chance à la plupart des animaux terrestres (mammifères, reptiles, insectes, etc.) et aux colonies de la plupart des espèces d’oiseaux. Certaines populations d’espèces ont été plus durement touchées le 6 juin qu’au cours des cent dernières années.” Pour les oiseaux (les hérons sont par exemple très présents), actuellement en période de nidification ou ayant déjà donné naissance à des petits en âge de voler, les populations ne seront pas restaurées avant 3 à 10 ans selon les espèces, estime l’UNCG.

Les plus grands chênes géants de la région en danger

Quant à la flore, pour un lecteur non averti, il peut sembler que l’eau ne peut pas nuire aux plantes et aux arbres. “Cependant, il s’agit avant tout de végétaux caractéristiques des écosystèmes sableux, pour lesquels même une remontée du niveau des nappes phréatiques peut être préjudiciable, relève l’UNCG. À la suite des inondations, une partie des forêts de bouleaux et de chênes est susceptible de périr, y compris certains des plus grands chênes géants de la région de Kherson, situés dans la forêt de Zburiv près de la rive du Dnipro.” La zone contient aussi de nombreuses espèces de plantes endémiques, à présent en danger, ajoute le groupement de biologistes, qui outre la pollution de la mer Noire, redoute aussi une érosion des berges et une salinisation – entraînée par une hausse des eaux souterraines due à l’inondation – néfaste aux forêts anciennes et plantées.

La chercheuse Iuliia Danylenko, spécialiste de l’irrigation, s’inquiète aussi pour l’agriculture : “Ce sera l’un des plus gros problèmes économiques, sociaux et écologiques. L’une des principales tâches du réservoir était de fournir de l’eau pour l’irrigation dans la région sud de l’Ukraine. C’est une région très sèche et avec la hausse progressive de la température et la sécheresse plus fréquente, il sera presque impossible d’y mener des activités agricoles stables. Désormais, plus de 600 000 ha ne peuvent plus être irrigués. Un autre effet est que l’irrigation crée un effet de refroidissement sur le territoire. Maintenant, sans irrigation, l’érosion éolienne et les tempêtes de poussière se produiront de plus en plus souvent. Cela entraînera une dégradation des sols et une transformation en désert. Fondamentalement, grâce aux systèmes d’irrigation à grande échelle, ces territoires ont été transformés en un endroit agréable pour vivre et gagner sa vie. Maintenant, tout cela est détruit et on ignore quand cela pourra être rénové.”