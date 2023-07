Ces animaux qui jonglent avec leur identité sexuelle

Vous partagez votre temps entre l’édition photo, pour “Le Monde”, “La Vie”, “Histoires et Civilisations” et l’écriture de livres jeunesse. “Naître animal” réunit vos deux passions. Pour quelle autre raison et de quelle manière souhaitiez-vous parler de la reproduction animale aux enfants ?

Je ne voulais pas être moralisatrice mais montrer cette diversité, tous ces modèles pour que les enfants se sentent moins seuls. Chez les animaux, tout cela se passe très bien depuis longtemps et est considéré comme normal. Bien sûr, nous avons, nous, les humains, des paramètres supplémentaires, à savoir la religion, l’éducation et la culture. Le schéma des animaux dépend de ce dont ils ont besoin pour protéger l’espèce au point parfois, si nécessaire, de sacrifier leurs propres enfants. Si la femelle, à un moment, n’est plus fertile, le mâle va parfois voir ailleurs plutôt que d’attendre que celle-ci soit à nouveau fertile.

Vous citez plusieurs exemples de reproduction, dont celle du poisson-clown à trois bandes célèbre depuis “Le Monde de Nemo” et on découvre, à la lecture de votre album documentaire, qu’il change de sexe avec une aisance qui ferait pâlir les transgenres…

Tous les poissons-clowns à trois bandes naissent mâles, mais ils ont la capacité de devenir femelle. On dit que ce sont des hermaphrodites successifs. Ils vivent en groupes composés d’un couple dominant, qui est le seul à pouvoir se reproduire. Si la femelle dominante meurt, le mâle dominant change de sexe et devient femelle en quelques jours seulement.

"Toutefois, il y a aussi les papas accoucheurs, comme les hippocampes, qui entourent la femelle pour récupérer et porter les œufs que la femelle a déposés dans sa poche ventrale"

De l’adoption d’un œuf par deux manchots à jugulaire mâles – à l’image de Roy et Silo, les deux célèbres papas qui ont élevé un bébé au Zoo de New York -, à la reine mère et surtout porteuse dans la ruche des abeilles, on rencontre décidément tous les cas de figure…

En effet, même s’il est des choses qui se passent seulement en captivité. C’est vrai pour les papas manchots comme pour Flora, la femelle dragon de Komodo vivant au zoo de Manchester, qui a réussi à pondre un œuf sans jamais avoir rencontré de mâle. Elle est capable de se reproduire seule par parthénogenèse. Dans la nature, il en va tout autrement… Toutefois, il y a aussi les papas accoucheurs, comme les hippocampes, qui entourent la femelle pour récupérer et porter les œufs que la femelle a déposés dans sa poche ventrale et qui sont alors fécondés par le papa. C’est lui qui accouchera et subira les contractions qui le secouent avant l’expulsion des bébés.

Sur l’île hawaïenne d’Oahu, les albatros femelles de Laysan s’accouplent aussi pour élever un poussin, lorsqu’il n’y a pas assez de mâles et forment dès lors une famille monoparentale…

Oui, et les mamans se relaient parfois pour couver l’œuf. Chez les mammifères, en revanche, c’est impossible car la maman doit allaiter son petit.

À vous lire, on réalise aussi que même la sauterelle n’a pas attendu la chanson pour faire un bébé toute seule ou que d’autres espèces se révèlent être féministes avant l’heure, notamment chez les hyènes…

Le protèle, plus petit et timide que d’autres hyènes, n’a pas de dents. Pour nourrir ses petits, la femelle doit manger jusqu’à 300 000 termites par nuit, surtout quand elle allaite. C’est pourquoi c’est elle qui part à la chasse pendant que le papa reste auprès des petits. On comprend alors à quel point l’environnement peut changer le comportement d’un animal.

Et si on recherche un modèle de famille traditionnelle, mieux vaut se tourner vers le campagnol des prairies, monogame, fidèle même au-delà de la mort et “nouveau père” puisqu’il participe activement aux soins des petits…

Les campagnols des prairies participent à égalité à toutes les tâches, se blottissent l’un contre l’autre pour se tenir chaud. On retrouve donc toutes sortes de familles. Comme chez les humains, c’est pour cela que j’ai donné, en fin d’ouvrage, l’exemple des Mosos qui vivent dans une région montagneuse de Chine. C’est la mère qui transmet son nom de famille à ses enfants et ce sont les oncles maternels qui jouent le rôle de père alors que le père biologique vit avec sa sœur et élève les enfants de celle-ci.

Parmi tous ces comportements, lequel vous a finalement le plus étonnée ?

Ce ne sont pas forcément les schémas les plus exceptionnels qui m’ont étonnée mais bien la diversité des comportements et le fait que dès qu’ils sont nés, à quelques exceptions près comme chez l’orang-outan, qui reste huit ans près de sa maman, tous ces bébés s’élèvent seuls et sont programmés pour exister dès la naissance.

Naître animal, Karine Granier-Deferre et Marie Caudry, Casterman, 48 pp, 15 €. Dès 7 ans.