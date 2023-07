Les secrets des insectes et notre fascination pour les baleines

À lire aussi

Quelles sont les principales caractéristiques des insectes ?, s’interroge-t-on d’emblée. C’est avant tout, on l’imagine aisément, une histoire de pattes puisqu’ils font partie de la famille des arthropodes comme les araignées. Mais aussi, de métamorphose, matière en laquelle ils sont champions, de nombre et bien entendu de petite taille. Voilà pourquoi leur observation demande un peu d’attention. Ce que propose précisément l’ouvrage de la graphiste et illustratrice Lisa Voisard, épais, attrayant et surtout d’une grande lisibilité. Loin de chercher l’originalité à tout prix, elle a privilégié la clarté et la beauté de planches réalistes et naturalistes ainsi qu’un découpage logique de différents chapitres. On observera donc de près l’Abeille mellifère, cette grande productrice, une espèce en risque de diminution et au cœur de l’actualité en ces mois où certains laissent libre cours aux prairies fleuries pour qu’elle puisse butiner à loisir. Le Criquet migrateur, la Mante religieuse aux pattes puissantes et l’Anax empereur, roi des étangs, retiendront encore toute notre attention. Nous découvrirons ensuite leur milieu de vie, les raisons de leur disparition, leur habitat et surtout leurs secrets. Comment se reproduisent-ils, se camouflent-ils et où migrent-ils ? Le lecteur n’a pas fini d’être surpris par ces tout petits animaux qui méritent assurément une grande considération.

Du plus petit au plus grand, la nature, et surtout les animaux qui y vivent, continuent à nous éclairer et à nous fasciner. C’est le cas de baleines et de leur taille immense, avec leur manière majestueuse de glisser sur l’eau et leur chant à nul autre pareil.

"J’ai compris, ce jour-là, aux Bergeronnes, que les baleines me fascinent car elles sont l’oracle qui annonce la fin du monde où elles peuvent exister"

Lorsqu’elle était petite, l’autrice des Baleines et nous, India Desjardins, allait voir les cétacés chaque été aux Bergeronnes, une municipalité au Québec. Elles apparaissaient alors par dizaines, leurs queues claquant sur l’eau. “Aujourd’hui, lorsque j’ai la chance de voir au loin un seul dos de baleine, je suis contente. J’ai compris, ce jour-là, aux Bergeronnes, que les baleines me fascinent car elles sont l’oracle qui annonce la fin du monde où elles peuvent exister” confie l’autrice. Qui rappelle à bon escient que le mot baleine ne devrait servir qu’à désigner les cétacés à fanons.

Véritables survivantes, les baleines existent depuis 35 millions d’années mais ne sont de grande taille que depuis 4,5 millions d’années. On lira ensuite l’histoire d’une rencontre inoubliable entre un pêcheur et un béluga pris dans un filet de pêche, le mythe des sirènes et le rôle de la baleine dans Pinocchio. Un album d’allure scientifique mais à l’approche humaine qui se lit dès lors comme un récit.

Insectorama, Lisa Voisard, Helvetik.com, 224 pp, 25 €. Dès 8 ans.

Les baleines et nous, India Desjardins et Nathalie Dion, Michel Lafon, 59 pp, 15 €. Dès 7 ans.