Le biologiste Patrick du Jardin sur la nouvelle approche européenne sur les OGM: "Tant l'environnement que la population sont en sécurité"

Que dit la science ?

Pour lui, la Commission en créant ces deux catégories n'a fait logiquement que suivre la science, en particulier les travaux de l'Efsa et ceux d'autres collèges d'experts dans le monde. Ils ont déterminé qu'avec une première catégorie de plantes, où les mutations obtenues correspondent "à ce que la nature aurait pu faire", "on est dans une catégorie de risques tout à fait équivalents à ce qu'on fait depuis des dizaines d'années par l'amélioration génétique traditionnelle". "Cela veut dire qu'il n'y a pas d'évaluation comme imposée aux OGM classiques, mais il faut bien comprendre que d'autres contextes d'évaluation du risque vont s'appliquer, par exemple la réglementation Novel Foods, sur les risques associés à la consommation alimentaire."

Quant à l'autre catégorie de plantes NTG, qui regroupe en fait tout ce qu'il n'est pas la première, "la palette des risques, ce sont ceux évalués habituellement dans le cadre des OGM régulés : risques pour la santé humaine et animales, pour l'environnement. On considère la toxicité des produits, des ingrédients issus des produits consommés, le caractère allergène, le risque que la plante devienne une mauvaise herbe problématique dans les cultures… La procédure d'évaluation de ces risques va être conservée mais avec aussi un allègement possible par rapport à la procédure d'évaluation des risques des OGM actuels, au cas par cas à l'intérieur de la catégorie 2, lorsque c'est justifié et raisonné." Exemple : dans la transgenèse (OGM classiques), l'objectif est souvent d'introduire un nouveau segment d'ADN pour obtenir une nouvelle protéine qui ne serait pas normalement produite par la plante. "L'évaluation va donc se concentrer sur les risques de cette protéine : est-elle digestible, toxique, allergène, etc.? Ici, certaines de ces plantes issues de NGT ne produiront pas de nouvelles protéines, cela justifie un allègement d'un certain nombre de questions lors de l'évaluation."

Un "outil précieux"

Le choix des 20 modifications pour séparer les deux catégories est cependant "sans base scientifique", admet Patrick du Jardin, mais suit néanmoins "l'esprit" du texte (que la plante ne soit pas trop différente de ce que la nature aurait pu faire ou d'un processus de sélection traditionnel), le législateur cherchant à fixer "un seuil clair". Quant à la question des risques durant le processus de conception lui-même, il précise qu'il y a des moyens de contrôler cet aspect : "On ne veut pas de traces de gènes qui auraient été utilisés pour construire la plante, mais nous avons les technologies moléculaires qui permettent de répondre précisément à ces questions."

Ces nouvelles techniques génomiques sont "des outils vraiment précieux" face au défi climatique, assure-t-il. "Nous avons absolument besoin d'une amélioration génétique qui soit efficace, qui puisse être ciblée et suffisamment rapide. Nous avons devant nous une exigence extraordinaire d'adapter les plantes (agriculture, horticulture, foresterie) aux aléas du climat et au changement climatique. Les NTG s'ajouteront aux techniques d'amélioration conventionnelle. Mais il ne faut pas se leurrer, ils devront exprimer leur potentiel dans des environnements de culture qui devront également être revus. Se situer dans le contexte d'une transition agroécologique, extrêmement importante elle aussi."