"Hors de contrôle": le record de température moyenne journalière planétaire battu pour la troisième fois cette semaine

Il s’agit d’une anomalie équivalente à 1,02 °C par rapport à la normale attendue pour un 6 juillet, selon les données du Centre national américain de prévision environnementale (NCEP) et de l’outil Climate Reanalyzer de l’Université du Maine.

L’analyse des données montre que les températures moyennes mondiales au cours des sept jours précédant mercredi ont été les plus chaudes jamais enregistrées. En moyenne, la température moyenne journalière était 0,04 °C plus élevée que n’importe quelle semaine en 44 ans d’enregistrement, selon les données du Climate Reanalyzer. Ces records s’inscrivent dans la continuité du mois de juin, le plus chaud jamais enregistré selon Copernicus, le service de surveillance du climat de l’UE. Les températures le mois dernier étaient en effet 0,5 °C supérieures à la moyenne de 1991 à 2020, dépassant le record précédent établi en juin 2019.

”Le changement climatique est hors de contrôle”

Outre la température de l’air, c'est celle des océans qui inquiète bon nombre de chercheurs. Selon Copernicus, les températures des océans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis au moins 1991, faisant de juin le troisième mois consécutif à établir un nouveau record. En cause, la vague de chaleur marine extrême sur l’océan Atlantique Nord, qui a porté les températures de la mer à un “niveau sans précédent”, selon Bloomberg. Celle-ci a couvert environ 40 % des océans de la planète en juin, soit la plus grande superficie jamais enregistrée, rapporte de son côté le Washington Post. D’ici septembre, la moitié des eaux océaniques devrait être touchée.

Pour le secrétaire général de l’ONU, “le changement climatique est hors de contrôle”. “Si nous continuons à retarder les mesures essentielles qui s’imposent, je pense que nous nous dirigeons vers une situation catastrophique, comme le montrent les deux derniers records de température”, a déclaré António Guterres, évoquant les nouveaux records de température mondiale.

“Dans le long terme, on va voir de plus en plus ce genre de coexistence de records sur des composantes différentes du système climatique”, estimait François Massonnet, climatologue à l’UCLouvain, interrogé par La Libre en juin dernier. Il rappelait que l’augmentation des émissions de CO2 allait augmenter la chaleur et les rayons infrarouges retenus sur terre, ce qui en retour, allait contribuer à davantage de fonte des calottes de glace de mer et à une augmentation des valeurs de températures de surface… Accélérant encore un peu plus le réchauffement.