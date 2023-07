”Une aberration écologique”: très critiqué, le nouveau plus grand paquebot au monde a réussi ses premiers tests

”C’est un non-sens écologique”, estime François Gemenne, auteur principal des études pour le GIEC et chercheur à la ville de Liège, sur BFM TV. “Son empreinte par passager est la plus élevée au monde. Dans ce cadre, ce type de transport est utilisé pour du simple tourisme. On est face à de la démesure où ce bateau représente un symbole de surconsommation. Il s’agit d’une obésité de surtourisme.”

Mais ce n’est pas ce qui l’effraye le plus : “En même temps, la demande croissante pour ce type de voyage, malgré la prise de conscience collective pour ce type de voyages, doit forcément nous interroger.” La compagnie, Royal Caribbean International, a déjà expliqué que le premier voyage de celui qui se veut être “le plus grand centre aquatique des mers” affichait déjà complet. Et les visiteurs ont dû mettre la main au portefeuille : les billets oscillaient entre 1 000 et 94 000 dollars pour 'une suite familiale ultime'. Par ailleurs, la compagnie a également expliqué pour CBS qu’elle avait connu “sa journée de réservation la plus importante en 53 ans d’histoire de l’entreprise”.

De son côté, le compte Yacht CO2 Tracker a estimé l’empreinte carbone du navire : 108 kilos de CO2 par jour et par personne. Soit l’équivalent de 450 kilomètres réalisés en voiture essence, avec une consommation moyenne de 6L/100km, précisent nos confrères de la Voix du Nord.

Face à ce véritable torrent qui s’abat sur cet indestructible bateau, la compagnie a déjà réagi en assurant que “le carburant marin à combustion sera le plus propre”. Un argument qui ne permet pas de calmer les plus pessimistes, comme Gwénaëlle Ménez, porte-parole de “Stop Croisières”. “Les paquebots comme celui-là ont un impact énorme par les gaz à effet de serre qu’ils émettent, mais également sur la biodiversité marine par les rejets qu’ils provoquent. Ils affectent aussi la qualité de l’air, ce qui va bouleverser la santé des populations des ports dans lesquels les navires font escale”, dit-elle sur LCI.

En effet, ce type de paquebot peut consommer jusqu’à 175 000 litres de carburant par jour. L’équivalent d’une ville, selon d’autres experts !

Cette semaine, la compagnie a annoncé que les premiers tests avaient été concluants pour le mettre à l’eau. “Lors de sa première série d’essais en mer, Icon of the Seas a parcouru des centaines de kilomètres, au cours desquels les moteurs principaux, la coque, les systèmes de freinage, la direction, le bruit et les niveaux de vibration ont tous été testés”, rapporte Royal Caribberan. Critiqué ou non, son premier voyage se fera au départ de Miami.