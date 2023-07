Résidus de pesticides dans l'eau potable : "On est toujours une guerre en retard. Chaque jour, on découvre une nouvelle substance problématique"

Ce qui pose particulièrement problème dans le cas présent sont les métabolites des pesticides, c’est-à-dire les produits de dégradation (ou résidus) de ces substances herbicides ou fongicides utilisées pour l’agriculture, qui peuvent eux aussi être toxiques. La directive européenne indique que les pesticides et leurs produits de dégradation ne doivent pas dépasser la norme de 0,1 microgramme par litre d’eau potable et par pesticide. Ne sont toutefois retenues que les substances “pertinentes”, c’est-à-dire qui ont le même mode d’action que la substance active (si c’est un herbicide, le produit de dégradation doit aussi avoir un effet herbicide, par exemple) ou qui ont un effet toxique avéré. Mais qu’il s’agisse de la molécule mère du pesticide ou de ses métabolites, pertinents ou non, la nouvelle directive ne prévoit pas une liste commune pour l’ensemble des États membres de l’UE. C’est aux Etats membres de définir cette liste, et les critères pour les métabolites non pertinents.

Liste de pesticides et de leurs produits de dégradation surveillés dans l'eau potable wallonne ©IPM Graphics

En Belgique, il revenait donc à chaque Région de rédiger cette liste. En Wallonie, “source d’eau” de la Belgique, seuls deux métabolites de pesticides sont considérés comme pertinents, ceux de l’atrazine, herbicide total interdit en Europe depuis 2004 et très persistant dans l’eau. "Ses principaux produits de dégradation (métabolites) que sont la déséthylatrazine et la déisopropylatrazine sont très fréquemment détectés dans les eaux souterraines. Ils sont aussi très persistants dans l’environnement", selon le Portail Environnement-Santé de la Wallonie.

Des incohérences entre la liste wallonne et celle des pays voisins ?

Dans la nouvelle liste, six autres métabolites de pesticides sont considérés comme non pertinents. Ils seront également surveillés, mais leur norme maximale est ici de 4, 5 microgrammes par litre. La plupart d’entre eux sont pourtant considérés comme pertinents chez nos voisins français, luxembourgeois et/ou suisses et obéissent donc à la norme de 0,1 microgramme par litre d’eau potable. En France, le chloridazon desphenyl, le flufénacet ESA et 2,6-dichlorobenzamide ont ainsi été classés pertinents par l’Anses, l’agence sanitaire française, car elle estimait que les études existantes manquaient de certitudes sur l’absence de certains aspects de toxicité (génotoxicité, effet cancérogène…). Pour le bioingénieur Jean-Luc Fourré, spécialiste de l’analyse toxicologie de l’eau et qui suit le dossier comme citoyen, la liste wallonne est donc clairement “problématique”.

Au cabinet de la ministre Céline Tellier, on se défend. “La méthode de travail en France est complètement différente, à savoir qu’ils classent en “pertinent” quasiment tout !, affirme Simon Varrasse, responsable de la cellule environnement du cabinet. Au niveau efficacité, elle classe tellement de choses en pertinent qu’ils n’ont peut-être pas la capacité de tout contrôler. Lorsqu’ils contrôlent quelque chose qui pose problème, ils déclassent (cela a été le cas pour le S métolachlor, NdlR) ! En gros, ils disent 'oui, il y a un problème mais en fait c’est pas grave'…. De notre côté on travaille différemment : on veut être à la fois pragmatique et efficace. Et donc on a une liste de métaboliques pertinentes qui est moindre. On ne se retrouvera pas à devoir déclassifier des molécules.”

Par ailleurs, les normes suivies sont très “ambitieuses et ne posent a priori pas de souci en termes de santé”, assure le cabinet Tellier. “La norme européenne dans les eaux pour les pesticides est une valeur qui n’est pas toxicologique mais répond à un principe de précaution et à l’idée qu’en Europe, on ne veut pas de pesticides dans les eaux souterraines. Le 0,1 microgramme par litre date de 1980, de la première directive sur l’eau potable et correspond à la limite de détection des appareils de mesure à l’époque. La valeur toxicologique est parfois cent ou mille fois plus élevé que cette norme.”

Divergences avec le Fédéral

”Pour réaliser ce classement pertinent/non pertinent, nous nous sommes basés sur les directives du Fédéral, enchaîne Simon Varrasse. Comme on sait que ce sont des questions légitimes, on les a réinterrogés dans le cadre du nouveau décret que nous avons fait passer et des arrêtés qui l’accompagnent. On a demandé au ministre Clarinval de confirmer ce classement. Car cela peut évoluer. Si demain, un métabolite non pertinent doit être considéré comme pertinent, on peut rédiger un nouvel arrêté du gouvernement wallon. Mais pour appliquer cette dissociation entre les deux, on se base vraiment sur les normes du Fédéral.”

Or, jusqu’ici, une fois que le pesticide n’est plus sur le marché (comme beaucoup), le SPF Santé publique, Chaîne alimentaire et Environnement ne met plus à jour le dossier d’évaluation toxicologique de la substance active et de ses métabolites, car cela n’est plus de sa compétence, nous expliquait en novembre 2022 le SPF. “C’est regrettable", estime-t-on au cabinet de la ministre Tellier, qui a donc “voulu mettre le ministre Clarinval devant ses responsabilités” et lui a donc demandé de mener tout de même ces analyses.

”La pertinence des métabolites est définie par le SPF sur base des rapports scientifiques de l’Agence sanitaire européenne, l’Efsa, et sur base des données disponibles dans les dossiers de demande de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Pour les substances qui ne sont plus sur le marché, le SPF se base sur les dernières données reconnues au niveau européen ou les données en sa possession”, précise-t-on désormais au SPF.

Le chimiste Francis Delloy, expert au cabinet Tellier, reconnaît toutefois qu’il y a bien “un problème” concernant l’évaluation de ces métabolites, dont la non-toxicité est avant tout prouvée par une série d’études toxicologiques menées par le fabricant du pesticide avant d’obtenir son autorisation de commercialisation. Or cette non-toxicité peut être remise en cause au fil du progrès des connaissances et des méthodes scientifiques.

Une difficulté majeure repose sur le nombre de substances concernées. Celles-ci sont si nombreuses qu'aucun pays n'est en capacité de réaliser seul ce travail d'évaluation continue. On aboutit donc à une situation où un métabolite peut être considéré comme pertinent dans un Etat membre et pas dans le pays voisin. "La seule solution pour en sortir, c’est que l’Europe dresse elle-même la liste de métabolites pertinents”. Mais elle n’en prend pas le chemin, estime M. Delloy. “Elle s’en lave les mains”.

Du côté des associations environnementales, la nouvelle liste wallone est accueillie mi-figue, mi-raisin : “Il est normal de retrouver ces métabolites sur cette liste car il s’agit de ceux qu’on retrouve en plus grosse concentration dans les eaux souterraines et donc dans les eaux de distribution. Plusieurs pesticides de cette liste sont d’ailleurs déjà interdits, analyse Agathe Defourny, experte eau chez Canopea. Mais des métabolites d’autres substances dont on voit que les concentrations augmentent un peu partout, comme la Pentazone, ne s’y retrouvent pas. Cette liste est donc le résultat d’une situation historique plutôt qu’une anticipation. Or, on sait que c’est un domaine où l’anticipation est vraiment nécessaire ! Nous sommes en effet actuellement tributaires d’un phénomène qu’on avait peu observé avant. On est toujours une guerre en retard. Chaque jour, on découvre une nouvelle substance problématique, on la recherche pour voir si elle est présente dans l’eau, on se rend compte que oui, puis on se dit : ah ben, on va faire des études pour voir si elle pose problème… Et l’on reproduit ici la même erreur, en n’ouvrant pas la recherche à d’autres substances qu’on pourrait éventuellement retrouver en grande quantité dans le futur. Et on se rend compte aussi qu’il y a beaucoup de substances qu’on ne cherche pas encore qu’on va devoir trouver.”

Mme Defourny se réjouit toutefois que, désormais, six métabolites de pesticides non pertinents doivent dès à présent être analysés dans les eaux souterraines et les eaux de distribution par les producteurs d’eau. La norme contraignante de 4, 5 microgrammes qui lui est associée “reste élevée” (45 fois plus élevée), par rapport à celle des métabolites pertinents, mais il s’agit néanmoins “d’un pas en avant”, car auparavant il n’existait qu’une valeur non contraignante de 10 microgrammes par litre.

Un seuil de 4, 5 microgrammes que le cabinet Tellier dit "concertée au niveau belge", et justifié par une volonté d’harmonisation. Agathe Defourny, pour sa part, y voit plutôt le résultat d’un compromis avec les producteurs d’eau, pour des raisons économiques. “Tout le monde se rend compte qu’il y a un problème et qu’il faut encadrer les choses, mais définir une valeur trop stricte mettrait tous les producteurs d’eau dans l’embarras. En effet, une fois que le texte sera adopté, l’eau qu’ils distribuent devra répondre à ces critères du jour au lendemain. Or, ils sont pris en tenaille entre une eau souterraine de plus en plus contaminée et des critères de qualité de plus en plus stricts. Pour répondre à ces critères, ils doivent repotabiliser l’eau en recourant à diverses méthodes qui ont un coût. Or le prix de l’eau est fixe, les producteurs ne peuvent pas le faire varier comme ils veulent…”

Un autre grand problème des métabolites est qu’ils sont nombreux, un pesticide pouvant se dégrader en plusieurs types de métabolites : “Ils sont multiples et on a très peu de prise sur la manière dont ils se dégradent, en combien de substances etc. On a vraiment une diffraction des substances une fois qu’elles sont dans l’environnement et pour moi, c’est une raison de plus pour maîtriser la quantité de substances initiale et investir dans la prévention en amont.”

La solution pour laquelle plaide Canopea réside dans l’interdiction de l’usage de produits phyto dans les zones de protection des captages. “Dans ces zones, vous ne pouvez pas installer de cimetière ou de terrain de foot, mais pouvez en utiliser exactement la même quantité de pesticides qu’en dehors. Et cela, c’est complètement affolant…”

Épinglé : À la recherche de la substance qui fait trembler la France

Certains métabolites créant la polémique chez nos voisins ne se retrouvent tout simplement pas dans la liste wallonne. C’est le cas du chlorotalonil M4 ou 471 811, considéré comme pertinent et qui a fait paniquer la France lorsqu’une étude a établi qu’il s’agissait du métabolite le plus fréquemment retrouvé dans l’eau potable, “dans plus d’un prélèvement sur deux” – qui conduisait à des dépassements de la limite de qualité (0,1 µg/litre) “dans plus d’un prélèvement sur trois”.

Mais “c’est en route”, précise Francis Delloy, expert au cabinet Tellier. “Il a été demandé à l’Institut scientifique de service public (Issep) pour cette année-ci de mettre au point une méthode de mesure pour ce métabolite-là et d’échantillonner des eaux souterraines – dans la culture appropriée évidemment, on est en céréales ici – pour voir s’il est présent. Si on le trouve dans l’eau, on l’ajoutera dans la liste. Une révision de l’arrêté est prévue par l’arrêté lui-même, qui prévoit que ces listes sont révisables tous les 5 ans.”