La vague de chaleur de juillet dans le sud de l’Europe était “quasiment impossible” sans le changement climatique, selon une étude

En juillet, le sud de l’Europe, certaines parties des États-Unis, du Mexique et de la Chine ont connu d’importantes vagues de chaleur avec des températures supérieures à 45 °C, entraînant des alertes météo des incendies de forêt, des hospitalisations et des décès.

Comparaison

De manière générale, on sait que le changement climatique a rendu les vagues de chaleur plus chaudes, plus longues et plus fréquentes. Pour quantifier l’effet du changement climatique sur ces températures élevées récentes dans ces trois régions du monde, les chercheurs du World Weather Attribution ont analysé les données météorologiques et des simulations informatiques pour comparer le climat actuel “réchauffé” avec le climat du passé, en suivant des méthodes évaluées par des pairs.

L’analyse a porté sur les périodes où la chaleur était la plus dangereuse dans chaque région. Les scientifiques ont analysé la moyenne maximale des températures sur sept jours dans le sud de l’Europe (12 au 18 juillet), sur 18 jours dans l’ouest des États-Unis, au Texas et dans le nord Mexique (1er au 18 juillet), et 14 jours sur les basses terres de Chine (5 au 18 juillet).

Une fois tous les dix ans

Conclusion : “Le changement climatique a considérablement augmenté les risques de vagues de chaleur comme celles-ci. Les températures nord-américaines et européennes auraient été pratiquement impossibles sans les effets de la combustion du charbon, du pétrole et gaz, la déforestation et autres activités humaines. La canicule chinoise a également été rendue environ 50 fois plus probable”. Les scientifiques ont découvert que des vagues de chaleur comme celles-ci ne sont plus rares, en raison du réchauffement causé par l’usage des combustibles fossiles et autres activités humaines. Des événements comme ceux-ci peuvent maintenant être attendus environ une fois tous les 15 ans en Amérique du Nord, "environ une fois tous les 10 ans" dans le sud de l’Europe et environ une fois tous les cinq ans en Chine.

Par ailleurs, “les émissions de gaz à effet de serre ont rendu les vagues de chaleur plus chaudes qu’elles ne l’auraient été autrement : La canicule européenne était de 2,5 °C plus chaude, celle nord-américaine (1er au 18 juillet) était de 2 °C plus chaude et celle en Chine (5 au 18 juillet) était de 1°C plus chaude à cause du changement climatique”, précisent les chercheurs. Si la hausse de température globale atteint 2°C, des événements comme celui-ci deviendront encore plus fréquents, se produisant tous les 2 à 5 ans.”