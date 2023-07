Des tigres et des éléphants en réalité virtuelle : Gaia veut révolutionner les zoos

Le slogan de la campagne signe le point de vue de Gaia. Pour l’association, “mieux vaut un éléphant en réalité virtuelle qu’un éléphant en captivité”. Et de passer à l’action en proposant aux Belges de rencontrer des tigres, des girafes, des manchots royaux ou des éléphants à travers un casque de réalité virtuelle.

Dans les lunettes, pas de cages. Les animaux sont dans leur savane, leur forêt tropicale ou sur leur banquise native. Le design est celui d’une animation 3D. Il ne propose pas tous les détails du véritable animal, mais il est réaliste. Le visiteur peut se déplacer à sa guise entre les animaux, s’approcher jusqu’à quelques centimètres d’eux sans les voir réagir à sa présence. Nul doute que les enfants apprécieront particulièrement de pouvoir traverser la clôture qui les sépare d’ordinaire des grands fauves.

”Les animaux sont malheureux dans ces espaces trop étroits”

Pour inaugurer ce zoo virtuel, Gaia a pu compter sur la présence du Prince Laurent, fervent défenseur des animaux. “Grâce à la technologie, nous pouvons voir les animaux de façon extrêmement détaillée sans les déranger” a-t-il lancé après avoir testé le dispositif.

Bernard Clerfayt, ministre bruxellois du Bien-être animal, avait lui aussi tenu à être présent pour soutenir l’action de Gaia : “Notre conscience a changé. On se rend compte que les animaux sont malheureux dans ces espaces trop étroits, ils sont isolés des autres animaux, ils ne mènent plus la vie normale qu’ils mèneraient dans la nature”. Le ministre a réaffirmé sa volonté d’interdire les parcs zoologiques en Région bruxelloise, proposition qu’il a coulée dans le code du bien-être animal déposé récemment sur la table du gouvernement.

En tournée dans toute la Belgique

Parmi les personnes qui ont pu tester l’animation en avant-première, la députée bruxelloise Victoria Austraet (indépendante) s’est dite enchantée de voir cette proposition émerger. “On doit évoluer et passer à un autre modèle de société, explique-t-elle. La détention des animaux sauvages pour l’amusement et le plaisir n’est plus acceptable”.

Gaia partira en tournée du 25 juillet au 11 août dans toute la Belgique pour inviter les Belges à découvrir gratuitement leur zoo virtuel. Elle sera par exemple ce jeudi 27 juillet place de l'Ange à Namur, le mardi 1er août place Verte à Charleroi, avant d'aller à Blankenberge, Gand, Mons, Liège ou encore Eupen.